به گزارش خبرنگار مهر، حمید شرفی، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه، صبح جمعه در آئین معارفه سیروس یاری بهعنوان سرپرست بخشداری گهواره که با حضور فرماندار دالاهو، بزرگان، معتمدین، اعضای شورای اداری و دهیاران برگزار شد، اظهار کرد: مردم شریف دالاهو و گهواره سابقهای درخشان در دفاع از ایران، انقلاب اسلامی و آرمانهای آن دارند و این پیوند تاریخی همواره مایه افتخار استان کرمانشاه است.
وی با اشاره به نقش مهم ایلات و طوایف منطقه در مقاطع تاریخی پیش از انقلاب افزود: دفاع ایلات سنجابی، گوران و قلخانی از مرزهای غربی کشور در جریان جنگ جهانی اول، نمونهای از رشادتهای عشایر این خطه است که در گردنه پاطاق، دشت کرند و کوههای دالاهو با فداکاری و شجاعت در برابر قدرتهای استعماری ایستادند و اجازه ندادند خاک وطن مورد تعرض قرار گیرد.
شرفی با یادآوری همراهی تاریخی بزرگان منطقه با نهضت امام خمینی (ره) ادامه داد: در روزهای اوج انقلاب اسلامی، سادات دالاهو با ارسال نامهای به امام راحل، حمایت خود را از نهضت اسلامی اعلام کردند؛ سند این همراهی تاریخی امروز در مرکز اسناد انقلاب اسلامی ثبت و منتشر شده است و بیانگر ایمان و بصیرت مردمان این دیار است.
مدیرکل سیاسی استانداری کرمانشاه با تجلیل از نقش زنان و مردان یارسان در دوران دفاع مقدس گفت: بزرگان و سادات ایلات منطقه دالاهو با آغاز جنگ تحمیلی، با همت والای خود به سازماندهی نیروهای مردمی و مقاومت در برابر گروهکهای ضد انقلاب از جمله کومله و دموکرات پرداختند و امنیت منطقه را با جانفشانی خود حفظ کردند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت تاریخی مردم یارسان افزود: امروز برخی جریانها در بیرون از مرزها میکوشند تاریخ این منطقه را تحریف کنند، اما باید بدانند مردم دالاهو با ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی پیوندی ناگسستنی دارند. نخبگان و فرهیختگان منطقه باید هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمنان در هویت اصیل مردم خدشهای وارد کنند.
شرفی خاطرنشان کرد: صیانت از هویت و میراث فرهنگی منطقه تنها وظیفه نهادهای نظامی نیست. در حالی که بسیج و سپاه با برگزاری یادوارههای شهدا نقش ارزشمندی در حفظ ارزشهای تاریخی ایفا کردهاند، لازم است سایر دستگاههای فرهنگی استان نیز با برنامهریزی منسجمتر در پاسداشت این هویت افتخارآمیز گام بردارند.
در پایان این مراسم، با قدردانی از خدمات داریوش سلیمی، سیروس یاری بهعنوان سرپرست جدید بخشداری گهواره معرفی شد.
