۹ دی نشان داد انقلاب اسلامی در بطن مردم است

مسلم قاسمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی، اظهار کرد: مردم در این روز با حضوری آگاهانه، ثابت کردند که انقلاب اسلامی ایران خدشه‌ناپذیر است و هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده ملت را متزلزل کند.

وی افزود: انقلاب اسلامی تنها در ایران نیست و ریشه آن در بطن تمام انقلابیان و آزادگان جهان است.

فرمانده سپاه ناحیه امام جواد (ع) کرمانشاه تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صف اول دفاع از نظام قرار دارند و با تکیه بر پشتوانه مردم شریف، آمادگی کامل برای مقابله و در هم کوبیدن هرگونه تهدید علیه کشور را دارند.