  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۴

۹ دی نشان داد انقلاب اسلامی در بطن مردم است

۹ دی نشان داد انقلاب اسلامی در بطن مردم است

کرمانشاه - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام جواد (ع) کرمانشاه گفت: ۹ دی نشان داد انقلاب اسلامی با حضور مردم خدشه‌ناپذیر است و نیروهای مسلح آماده مقابله با دشمنان‌اند.

مسلم قاسمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی، اظهار کرد: مردم در این روز با حضوری آگاهانه، ثابت کردند که انقلاب اسلامی ایران خدشه‌ناپذیر است و هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده ملت را متزلزل کند.

وی افزود: انقلاب اسلامی تنها در ایران نیست و ریشه آن در بطن تمام انقلابیان و آزادگان جهان است.

فرمانده سپاه ناحیه امام جواد (ع) کرمانشاه تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صف اول دفاع از نظام قرار دارند و با تکیه بر پشتوانه مردم شریف، آمادگی کامل برای مقابله و در هم کوبیدن هرگونه تهدید علیه کشور را دارند.

کد خبر 6706720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها