آیین تکریم و معارفه فرماندار دالاهو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان دالاهو عصر یکشنبه، با حضور مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه، امام جمعه و اعضای شورای اداری این شهرستان برگزار شد. در این آئین، ضمن تقدیر از تلاشها و خدمات مهدی پرویزی در دوران مسئولیت خود، «علیمیرزا سلیمی» بهعنوان فرماندار جدید دالاهو معرفی شد.
حمید شرفی، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه، در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی شهرستان دالاهو گفت: مردم این منطقه همواره در دفاع از ایران نقشآفرین بودهاند و روحیه مقاومت و وطندوستی، از شاخصههای هویتی ایلات و طوایف دالاهو به شمار میرود.
وی با یادآوری رشادتهای ایلات گوران، سنجابی و قلخانی در مقابله با تجاوز دشمنان در دوران جنگ جهانی اول، این ایستادگی را بخش مهمی از تاریخ معاصر کشور دانست و افزود: این روحیه ایثار و پایمردی در دوران دفاع مقدس نیز تداوم یافت و مردم دالاهو با تقدیم شهدا، پایبندی خود به انقلاب اسلامی را نشان دادند.
شرفی با تأکید بر انسجام اجتماعی در شهرستان دالاهو تصریح کرد: تنوع مذهبی و فرهنگی در این منطقه همواره به فرصتی برای همدلی تبدیل شده و اهل حق، اهل سنت و شیعه در کنار یکدیگر در مسیر دفاع از کشور و ارزشهای ملی گام برداشتهاند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه با اشاره به نقش والای شهدا در تأمین امنیت و آرامش کشور خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت سرمایهای گرانبهاست که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر، تلاشهای سپاه و بسیج شهرستان در برگزاری یادوارههای شهدا قابل تقدیر است.
وی همچنین نقش رسانهها و فعالان فرهنگی را در بازتاب هویت تاریخی و فرهنگی دالاهو مهم دانست و افزود: معرفی صحیح این میراث ارزشمند به نسل جوان، مسئولیتی همگانی است.
شرفی در پایان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری شهرستان دالاهو گفت: طبیعت بکر، جاذبههای کوهستانی و فرهنگ غنی منطقه، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی فراهم کرده و انتظار میرود فرماندار جدید با رویکردی توسعهمحور، از این ظرفیتها در مسیر پیشرفت شهرستان بهره گیرد.
