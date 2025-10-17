کیانی: روحانیون در دفاع مقدس با عمل پیام اسلام را منتقل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و به مناسبت ۲۴ مهرماه، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و نکوداشت جانفشانی‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، آئین تجدید میثاق و غبارروبی مزار مطهر شهدا با حضور روحانیون و کارکنان عقیدتی سیاسی ارتش در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی کیانی در این مراسم گفت: نقش روحانیون و طلاب در دوران دفاع مقدس بسیار مؤثر بود و حضور آنان در جبهه‌ها الگویی عملی از ایثار و شهادت‌طلبی به رزمندگان ارائه داد.

وی افزود: امنیت امروز کشور نتیجه ایستادگی شهدا، جانبازان و آزادگان و صبر خانواده‌های آنان است. کیانی تأکید کرد میهن اسلامی با عمل به وصایای شهدا و تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در برابر هر تهاجم دشمنان مصون خواهد ماند.

هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در منطقه اصفهان همچنین یادآور شد: شهدا با خون خود درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و پیروی از ولایت فقیه و اطاعت از فرامین رهبری را به عنوان وصیتی ماندگار برای ملت ایران بر جای گذاشتند.