رحیمی: مرکبات جویبار قابلیت صادرات دارد

عبدالله رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت بیش از ۱۳۵ هزار تن مرکبات از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: جویبار به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید مرکبات در مازندران، نقش مهمی در تأمین بازار داخلی ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار، با اعلام آغاز برداشت مرکبات در این شهرستان اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۱۳۵ هزار و ۱۵۰ تن انواع مرکبات از باغات بارور جویبار برداشت شود.

وی افزود: سطح زیر کشت بارور پرتقال در این شهرستان ۵ هزار و ۳۲۷ هکتار و نارنگی نیز ۱ هزار و ۱۰۹ هکتار است که با میانگین تولید ۲۱ تن در هر هکتار، ظرفیت قابل توجهی از نظر تولید مرکبات فراهم شده است.

رحیمی با اشاره به نقش مهم بخش باغداری در اقتصاد محلی تأکید کرد: این میزان تولید، حاصل تلاش بی‌وقفه باغداران زحمتکش و همراهی فنی و تخصصی کارشناسان جهاد کشاورزی در مراحل مختلف داشت و برداشت محصول است.

وی وضعیت کمی و کیفی محصولات امسال را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، نظارت‌های مستمر و مدیریت اصولی باغات، انتظار می‌رود مرکبات تولیدشده در شهرستان از کیفیت مناسبی برخوردار باشند.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار تصریح کرد: مرکبات این منطقه علاوه بر تأمین بخش مهمی از نیاز بازار داخلی، قابلیت عرضه در بازارهای صادراتی را نیز دارند که توسعه زیرساخت‌هایی مانند صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و سردخانه می‌تواند به ارتقا جایگاه تولیدکنندگان جویباری در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.