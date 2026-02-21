ذخیره ۴۰۰۰ تن مرکبات در میاندورود

فاطمه عباسپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، برنامه ذخیرهسازی مرکبات در میاندورود اجرا شده و در حال حاضر چهار هزار تن محصول در سردخانهها و انبارهای شهرستان نگهداری میشود تا در زمان مناسب وارد بازار شود.
وی هدف از این اقدام را ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و جلوگیری از افزایش قیمتها عنوان کرد و افزود: فرآیند جمعآوری و نگهداری محصول از زمان برداشت و زیر نظر کارشناسان بخش کشاورزی آغاز شده است تا مرکبات باکیفیت برای ایام نوروز تأمین شود.
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به ظرفیتهای موجود در شهرستان تصریح کرد: ۱۷ واحد سورتینگ با ظرفیت ۱۴۰ هزار تن، دو سردخانه با ظرفیت هشت هزار تن و دو انبار دارای مجوز با ظرفیت شش هزار تن در این شهرستان فعال است که عملیات سورت، بستهبندی و نگهداری محصول را انجام میدهند.
عباسپور سطح باغهای مرکبات میاندورود را ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: امسال از این سطح حدود ۲۲۰ هزار تن محصول برداشت شده که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از آن به سایر استانها ارسال شده است.
وی با تأکید بر عرضه تدریجی مرکبات به بازار افزود: توزیع این محصولات متناسب با نیاز بازار انجام میشود و نظارتها تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت تا شهروندان بتوانند بدون دغدغه میوه مورد نیاز خود را تهیه کنند.
