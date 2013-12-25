3500 هکتار از باغات جویبار بارور هستند

سلیمان حاتم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان جویبار دارای بالغ بر چهار هزار و 407 هکتار باغات مرکبات می باشد که 3 هزار و 569 هکتار آن بارور است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون محصول بیش از 88 درصد باغات نارنگی و 37 درصد باغات پرتقال این شهرستان برداشت شده، پیش بینی کرد: در سالجاری بیش از 19 هزار و 135 تن نارنگی به ارزش 76 هزار و 500 میلیون ریال و 17 هزار و 849 تن پرتقال به ارزش بالغ بر 107 هزار و 94 میلیون ریال از باغات مرکبات این شهرستان برداشت شود.

حاتم نژاد با بیان اینکه به منظور حفظ و حراست از محصولات باغی این شهرستان، از ابتدای سالجاری تا کنون در سطح بالغ بر دو هزار و 566 هکتار از باغات این شهرستان عملیات ردیابی، شناسایی و کنترل آفت مگس مدیترانه ای صورت گرفته است و با برداشت میوه های نارنگی، پرتقال و خرمالو تعدادی از تله ها از سطح باغات توسط باغداران در حال جمع آوری است، تصریح کرد: هم اکنون تعداد 167 تله ردیابی آفت فوق در باغات این شهرستان مستقر بوده و تعداد شکار مگس در هفته های اخیر در تله ها به شدت کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از تخصیص بیش از 10 میلیارد و 780 میلیون ریال اعتبار مکانیزاسیون از محل منابع داخلی بانک کشاورزی برای متقاضیان ماشین آلات و ادوات کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

وی تصریح کرد: در این راستا تا کنون 22 نفر از بهره برداران متقاضی خرید کمباین مخصوص برداشت برنج، کمباین غلات، انواع تراکتور شامل نیمه سنگین، سنگین و سبک و نشاء کار شش ردیفه و چهار ردیفه در حال معرفی به بانک کشاورزی برای پرونده سازی و اقدامات بعدی است.