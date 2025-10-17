به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی کوچی ظهر جمعه در بازدید از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی به همراه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی هویت ما است و وقتی کسی در صحن این مجموعه حضور پیدا می‌کند با مشاهده این معماری، هنر و زیبایی موجود در بنا به گذشته ایران افتخار می‌کند.

وی افزود: تاکید ما از نگاه کمیسیون عمران بر این نکته است که بتوانیم این بنا و بناهای مشابه را به خوبی نگهداری کنیم و از نگهداری این آثار فاخر کشورمان غافل نشویم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بر همین اساس و طبق نظر مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت نگهداری از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، ردیف بودجه اختصاصی برای نگهداری و حفاظت از این اثر جهانی با اعتباری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که امسال نیز این اعتبار تخصیص داده شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مجموعه محل بازدید و حضور گردشگرانی از سراسر دنیا است و ما باید حفاظت و معرفی این گنجینه با ارزش، از فرصت وجود چنین میراثی نهایت استفاده را داشته باشیم.

رضایی کوچی تصریح کرد: ما در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنیم هم‌فکری و همراهی لازم را با مجموعه میراث‌فرهنگی استان اردبیل در راستای حفاظت و پایداری فنی این بنا داشته باشیم تا در مقابل گذر زمان و مشکلاتی مانند فرونشست زمین که در برخی مناطق کشور به وجود می‌آید، شاهد حفظ این بنای ارزشمند باشیم.