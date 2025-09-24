امامی: ۳ همت اعتبار برای تکمیل واحدهای گردشگری اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه چهارشنبه در نشست با قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: با این تخصیص زمینه تکمیل طرحهای نیمهتمام گردشگری استان اردبیل فراهم میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخش گردشگری استان اردبیل، برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در پاییز امسال را یادآور شد و افزود: این همایش فرصتی برای معرفی قابلیتهای استان در بخشهای مختلف بهویژه حوزه گردشگری است.
استاندار اردبیل ضرورت مرمت بازار تاریخی اردبیل را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: این موضوع دغدغه مسؤولان و بازاریان بوده و لازم است تصمیم جامعی در این خصوص اتخاذ شود.
امامی یگانه همچنین به وجود ۱۰ طرح گردشگری با پیشرفت ۷۰ درصدی اشاره کرد و گفت: یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این طرحها نیاز است که میتواند از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود.
وی ثبت جهانی کوه سبلان را از دیگر ظرفیتهای مهم گردشگری برشمرد و تصریح کرد: با ثبت جهانی این اثر طبیعی که درخواست آن ارائه شده و پیگیری میشود، استان اردبیل جایگاه برجستهتری در سطح ملی و بینالمللی خواهد یافت.
علی دارابی قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی نیز در این نشست با اشاره به بازدید از بازار تاریخی اردبیل و بقعه جهانی شیخ صفیالدین، گفت: ثبت جهانی کوه سبلان با پیگیری شخص رئیسجمهور در مراحل نهایی ارسال پرونده به یونسکو قرار دارد.
وی توسعه پایگاههای گردشگری، تأمین نیروی انسانی و جذب اعتبارات ملی را از اولویتهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد و افزود: تلاش میشود ثمرات این اقدامات بهصورت ملموس برای مردم استان اردبیل نمایان شود.
