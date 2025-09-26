بیوته: اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی بافت تاریخی اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بیوته با اعلام اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی بافت تاریخی اردبیل و توسعه زیرساختهای گردشگری استان گفت: یکی از مهمترین مصوبات سفر قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استان اردبیل، ساماندهی سرای زنجیرلو و بازار قیصریه اردبیل است که سالها مطالبه جدی کسبه این بازار بوده و با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی افزود: همچنین محله اوچدکان، بناهای تاریخی شهر اردبیل و حریم جهانی مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی ساماندهی میشود. برای این پروژهها در مجموع نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، سرعین و نمین در مجلس شورای اسلامی گفت: در این سفر همچنین مقرر شد روستای گردشگری کنزق سرعین به عنوان پایگاه گردشگری منطقه احیا و بازآفرینی شود.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از برنامههای مهم، بسترسازی حریم رودخانه بلاغلار در شهرستان نیر است که به توسعه گردشگری طبیعی این منطقه کمک شایانی خواهد کرد.
احد بیوته تأکید کرد: این اقدامات در راستای ارتقای جایگاه گردشگری استان اردبیل و صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی آن انجام میگیرد.
