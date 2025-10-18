به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین امروز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت سازمان ملل امروز بررسی موضوع هسته‌ای ایران را پایان داد و از این پس، عنوان «عدم اشاعه» از فهرست موضوعاتی که شورا در دستور کار خود دارد، حذف می‌شود.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه پیرامون خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تاکید کرد: هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نمی‌باشد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نیز در شبکه ایکس در خصوص دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران و همگرایی کشورهای مستقل در دفاع از حاکمیت قانون و مخالفت با اقدام غیر قانونی سه دولت اروپایی در جهت فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک نوشت: در تداوم دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران و همگرایی کشورهای مستقل در دفاع از حاکمیت قانون و مخالفت با اقدام غیر قانونی سه دولت اروپایی در جهت فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک، پنج سند و موضع مهم ظرف سه روز گذشته منتشر شدند که به‌طور شفاف و مستدل، بی‌اعتباری اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های لغوشده ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را تبیین می‌کنند.