جمالیان: انتخابات نظام پزشکی تا ساعت ۱۹ تمدید شد

مصطفی جمالیان رئیس هیأت مرکزی نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تمدید انتخابات تا ساعت ۱۹ خبر داد.

وی افزود: انتخابات تا ساعت ۱۹ تمدید شد و تا به الان ۵۹ هزار رای ثبت شده است و انتخابات امسال سالم‌ترین انتخابات بود.

وی ادامه داد: امسال چون انتخابات الکترونیک است و در سال‌های دیگر امکان دوبار رای وجود داشت و افراد می‌توانستند در تهران و در سهر دیگر رای بدهند ولی امسال به دلیل الکترونیگ بودن، رای‌ها ثبت می‌شود.

جمالیان ادامه داد: تعداد شرکت کنندگان در امسال ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: گزارشی از تخلف صورت نگرفته است اما گزارش شده چند نفر از کاندیدها در مکان انتخابات حضور داشتند ث تبلیغ از خود کردند که حراست وجود داشته و گزارش شده است و به دلیل الکترونیک بودن انتخابات، امسال سالم‌ترین انتخابات را در پیش داریم.

به گفته جمالیان؛ فعلاً روال انتخابات برای این افراد وجود دارد و صورت جلسه می‌شود و در صورت تخلف از شمارش و روال انتخابات حذف می‌شوند.

وی ادامه داد: به محض اتمام انتخابات شمارش انجام شده و تا امشب نتایج اعلام می‌شود.