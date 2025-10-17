  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

جمالیان: انتخابات نظام پزشکی تا ساعت ۱۹ تمدید شد

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی از تمدید انتخابات تا ساعت ۱۹ خبر داد.

مصطفی جمالیان رئیس هیأت مرکزی نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تمدید انتخابات تا ساعت ۱۹ خبر داد.

وی افزود: انتخابات تا ساعت ۱۹ تمدید شد و تا به الان ۵۹ هزار رای ثبت شده است و انتخابات امسال سالم‌ترین انتخابات بود.

وی ادامه داد: امسال چون انتخابات الکترونیک است و در سال‌های دیگر امکان دوبار رای وجود داشت و افراد می‌توانستند در تهران و در سهر دیگر رای بدهند ولی امسال به دلیل الکترونیگ بودن، رای‌ها ثبت می‌شود.

جمالیان ادامه داد: تعداد شرکت کنندگان در امسال ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: گزارشی از تخلف صورت نگرفته است اما گزارش شده چند نفر از کاندیدها در مکان انتخابات حضور داشتند ث تبلیغ از خود کردند که حراست وجود داشته و گزارش شده است و به دلیل الکترونیک بودن انتخابات، امسال سالم‌ترین انتخابات را در پیش داریم.

به گفته جمالیان؛ فعلاً روال انتخابات برای این افراد وجود دارد و صورت جلسه می‌شود و در صورت تخلف از شمارش و روال انتخابات حذف می‌شوند.

وی ادامه داد: به محض اتمام انتخابات شمارش انجام شده و تا امشب نتایج اعلام می‌شود.

کد خبر 6625193
محدثه رمضانعلی

