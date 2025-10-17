رئیس کرمی: مشارکت بالا ضامن نظام پزشکی قدرتمند است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حاشیه بازدید از محل برگزاری انتخابات نظام پزشکی در دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید، اکنون در محل اخذ رأی دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی هستیم و خوشبختانه حجم زیاد و تعداد بالایی از همکاران حضور پیدا کرده و برای رأی‌گیری مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: در سایر شعب اخذ رأی از جمله دانشکده پرستاری دانشگاه تهران و بیمارستان بوعلی نیز تقریباً همین وضعیت برقرار است، البته این صندوق کمی شلوغ‌تر است و همکاران به خوبی در حال رأی دادن هستند.

وی افزود: میزان زمانی که فرآیند اخذ رأی طول می‌کشد از پنج دقیقه بیشتر نیست و این امر باعث شده است همکاران بتوانند با صرف کمترین زمان ممکن حضور پیدا کرده و رأی خود را به کاندیداهای مورد نظرشان ارائه دهند و ان‌شاءالله امیدواریم با همین استقبالی که از ابتدای صبح شاهد آن هستیم، تا پایان زمان رأی‌گیری نیز همین روند ادامه پیدا کند و انتخابات خوب و پرشوری داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده برای سلامت و شفافیت انتخابات گفت: اخذ رأی کاملاً به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و با وارد کردن کد کاندیداها، تمامی مراحل ثبت و شمارش آرا به شکل الکترونیکی صورت می‌گیرد و تقریباً هیچ‌گونه دخالت دستی در این فرآیند وجود ندارد.

وی در ادامه در خصوص نقش دانشگاه علوم پزشکی تهران در برگزاری انتخابات اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران در تأمین زیرساخت‌ها، هماهنگی‌های اجرایی و پشتیبانی از فرآیند برگزاری انتخابات نقش فعالی دارد تا همه چیز در نهایت دقت و سلامت انجام شود.

رئیس‌کرمی درباره تأثیر مشارکت بالای پزشکان بر سلامت نظام پزشکی نیز گفت: منتخبین جامعه پزشکی هرچه میزان آرای بیشتری به‌عنوان پشتوانه داشته باشند، بهتر می‌توانند مسائل صنفی همکاران را پیگیری کنند و به همین خاطر، حضور قوی همکاران موجب شکل‌گیری یک نظام پزشکی قدرتمند خواهد شد که ان‌شاءالله بتواند در حوزه سلامت کشور نقش مؤثری ایفا کند.