به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلی امیر المومنین با بیان اینکه اسرائیل در حمله به نوار غزه کوشید تا مردم را از وطن و خانه‌هایشان بیرون کند، ابراز داشت: ایستادگی مردم فلسطین مانع تحقق این اهداف صهیونیست‌ها شد.

وی با بیان اینکه پایداری و ایمان مردم این سرزمین عقب نشینی دشمن را رقم زد، افزود: مقاومت فلسطین چراغ بیداری ملت‌های مظلوم جهان است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه بینش سیاسی و عزت مداری ایران منجر به تصمیم گیری درست شد، ابزار داشت: این تصمیم رد قبول شرکت در اجلاس شرم الاشیخ بود.

مطیعی با بیان اینکه این اقدام مانع بروز توهین‌های احتمالی به کشور ما شد، تصریح کرد: اقدام دستگاه دیپلماسی شایان تقدیر است.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت حاکی از آگاهی و درایت سیاسی ایران است، افزود: به واسطه همین تدبیر از رفتارهای توهین آمیز ترامپ نسبت به سران کشور جلوگیری و عزت مردم ما حفظ شد.