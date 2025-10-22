سیدهاشمی:سرمایه ‌گذاری هوشمند،کلید ساخت «اردبیل نوین» است

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد سیدهاشمی صبح چهارشنبه در همایش سرمایه گذاری شهر اردبیل با اشاره به طرح‌های بلندمدت مدیریت شهری، از «اردبیل نوین» به عنوان یک برنامه تحول‌آفرین برای اردبیل یاد کرد و اظهار کرد: شهر تنها بستر فیزیکی زندگی نیست، بلکه موجودی پویا است که با هر سرمایه‌گذاری هوشمند، جان تازه‌ای می‌گیرد. امروز دیگر شهرهای پیشرو منتظر تزریق منابع از مرکز نمی‌مانند، بلکه با خلق فرصت‌های نوین، سرمایه را به سوی خود جذب می‌کنند.

وی افزود: طرح اردبیل نوین در همین راستا شکل گرفته است. تصویری آینده‌نگرانه که در آن، سرمایه‌گذار نه به چشم یک پیمانکار، بلکه به عنوان شریک راهبردی مدیریت شهری دیده می‌شود. پیروزی او، پیروزی تمام شهروندان و توسعه پایدار اردبیل خواهد بود.

رئیس شورای شهر اردبیل تأکید کرد: با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر منطقه‌ای و نیروی انسانی توانمند استان، این چشم‌انداز قابل دستیابی است. باور داریم که کلید گشایش مشکلات استان نه در انتظار کمک از بیرون، بلکه در اتخاذ رویکردی نو و جسورانه نهفته است.

سیدهاشمی ادامه داد: اردبیل نوین در پی آن است که با تبدیل تهدیدها به فرصت، باور به توان داخلی را سرلوحه کار قرار دهد و با ایجاد زیرساخت‌های پایدار و هوشمند، شهری قابل زندگی و سرمایه‌پذیر برای نسل‌های آینده بسازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرصت‌های سرمایه‌گذاری اردبیل اشاره کرد و گفت: از میراث جهانی شیخ صفی‌الدین و بازار تاریخی اردبیل که نماد هویت فرهنگی ما هستند، تا آب‌های گرم درمانی سرعین به عنوان قطب بین‌المللی گردشگری سلامت، و دریاچه شورابیل به عنوان نگین طبیعت شهری، همگی فرصت‌های استثنایی سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.

رئیس شورای شهر اردبیل همچنین از برنامه‌ریزی برای احیای بافت‌های تاریخی اردبیل به منظور ایجاد هتل‌های بوتیک و مراکز فرهنگی خبر داد و گفت: با همکاری و اعتماد متقابل، اردبیل می‌تواند به کانونی برای گردشگری ملی، قطب تولید انرژی‌های پاک و الگویی برای توسعه متوازن منطقه‌ای تبدیل شود. این مسیر، اردبیل را به شهری آباد و سربلند تبدیل خواهد کرد.