اردبیل-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بر ضرورت مشارکت همه شهرستان‌ها در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری با هدف تحقق توسعه متوازن استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه و رونق اقتصادی استان بوده و لازم است تمامی فرمانداران، به‌ویژه در شهرستان‌های کم‌برخوردار، با شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری محلی در این رویداد حضور فعال داشته باشند.

وی افزود: برگزاری موفق این همایش می‌تواند زمینه‌ساز تحرک اقتصادی در همه مناطق استان اردبیل باشد و تحقق آن نیازمند همکاری مستقیم تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و ترغیب سرمایه‌گذاران تأکید کرد و ادامه داد: رسانه‌های مکتوب، مجازی و صداوسیما ظرفیت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری استان را به‌صورت هدفمند بازتاب دهند تا زمینه مشارکت فعال‌تر سرمایه‌گذاران فراهم شود.

خلیلی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده سرمایه‌گذاری استان در حوزه‌های استارت‌آپی، صنعتی، گردشگری، کشاورزی، خدمات، شهری، درمانی، آب و اقتصاد مردمی، بر ضرورت تعامل و ارتباط مؤثر مدیران با هلدینگ‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذار تأکید کرد.

وی برگزاری نمایشگاه اکسپو اردبیل ۲۰۲۵ همزمان با این همایش را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها دانست و گفت: مدیران دستگاه‌ها باید با رایزنی مؤثر و عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری با کشورها و سرمایه‌گذاران شرکت‌کننده، زمینه جذب سرمایه‌های جدید را فراهم کنند.

