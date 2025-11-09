صادقی:ذخایر قابل توجهی از سرب و روی در معادن اردبیل شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین صادقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند روبه‌رشد فعالیت‌های معدنی در استان اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، بخش معدن اردبیل به‌ویژه در حوزه معادن فلزی شاهد تحولی چشمگیر بوده است؛ تحولی که بخش عمده آن ناشی از ورود سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت آنان در پروژه‌های کلان معدنی استان است.

وی افزود: تمرکز اصلی این سرمایه‌گذاری‌ها بر روی معادن باارزشی همچون مس، طلا، سرب و روی قرار دارد که ذخایر قابل‌توجهی از آن‌ها در نقاط مختلف استان شناسایی شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری اردبیل، اداره کل صمت و یک شرکت چینی فعال در حوزه معدن، گفت: این قراردادها بستر انتقال فناوری‌های روز دنیا و تزریق سرمایه‌های کلان به بخش معدن استان را فراهم می‌کند. چنین اقداماتی علاوه بر افزایش بهره‌وری و فرآوری مواد خام در داخل استان، به توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده نیز منجر خواهد شد.

صادقی با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی در این بخش ادامه داد: ایجاد اشتغال پایدار برای نیروی کار بومی، رونق‌بخشی به اقتصاد مناطق کمترتوسعه‌یافته و افزایش سهم اردبیل از تولید ناخالص داخلی کشور از مهم‌ترین دستاوردهای این سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.

وی در پایان افزود: توسعه اقتصادی منطقه، مزیت‌های معدنی اثبات‌شده و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن به شمار می‌روند. انتظار می‌رود این روند مثبت در آینده نزدیک با سرعت بیشتری ادامه یافته و استان اردبیل را به یکی از قطب‌های معدنی کشور تبدیل کند.