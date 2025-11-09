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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

صادقی:ذخایر قابل توجهی از سرب و روی در معادن اردبیل شناسایی شده است

صادقی:ذخایر قابل توجهی از سرب و روی در معادن اردبیل شناسایی شده است

اردبیل – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: ذخایر قابل توجهی از سرب و روی در معادن اردبیل شناسایی شده است و تمرکز اصلی سرمایه گذاری نیز بر روی این معادن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین صادقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند روبه‌رشد فعالیت‌های معدنی در استان اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، بخش معدن اردبیل به‌ویژه در حوزه معادن فلزی شاهد تحولی چشمگیر بوده است؛ تحولی که بخش عمده آن ناشی از ورود سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت آنان در پروژه‌های کلان معدنی استان است.

وی افزود: تمرکز اصلی این سرمایه‌گذاری‌ها بر روی معادن باارزشی همچون مس، طلا، سرب و روی قرار دارد که ذخایر قابل‌توجهی از آن‌ها در نقاط مختلف استان شناسایی شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری اردبیل، اداره کل صمت و یک شرکت چینی فعال در حوزه معدن، گفت: این قراردادها بستر انتقال فناوری‌های روز دنیا و تزریق سرمایه‌های کلان به بخش معدن استان را فراهم می‌کند. چنین اقداماتی علاوه بر افزایش بهره‌وری و فرآوری مواد خام در داخل استان، به توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده نیز منجر خواهد شد.

صادقی با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی در این بخش ادامه داد: ایجاد اشتغال پایدار برای نیروی کار بومی، رونق‌بخشی به اقتصاد مناطق کمترتوسعه‌یافته و افزایش سهم اردبیل از تولید ناخالص داخلی کشور از مهم‌ترین دستاوردهای این سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.

وی در پایان افزود: توسعه اقتصادی منطقه، مزیت‌های معدنی اثبات‌شده و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن به شمار می‌روند. انتظار می‌رود این روند مثبت در آینده نزدیک با سرعت بیشتری ادامه یافته و استان اردبیل را به یکی از قطب‌های معدنی کشور تبدیل کند.

کد مطلب 6649658

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