به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ابراهیم پور صبح یکشنبه در جلسه کمیته امور دانش بنیان و همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری اردبیل اظهار کرد: بر این باورم که یکی از مهمترین ارکان برگزاری موفق همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری استان اردبیل، کمیته امور دانشبنیان و فناوری است. این کمیته با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناورانه موجود، تلاش میکند بستری هوشمند، دقیق و هدفمند برای معرفی واقعی فرصتهای سرمایهگذاری در استان فراهم آورد.
وی افزود: ما در پارک علم و فناوری، با همراهی نهادهای اجرایی و بخش خصوصی، مأموریت داریم تا فرصتهای موجود در حوزههای صنعتی، کشاورزی، گردشگری و فناوری را تجمیع، تحلیل و به زبان سرمایهگذار ترجمه کنیم؛ یعنی آنها را به شکلی شفاف، کاربردی و قابل اجرا ارائه دهیم تا مسیر جذب سرمایه در استان هموارتر شود.
رئیس پارک علم وفناوری اردبیل گفت: در جلسه اخیر کمیته، بر بهرهگیری از فناوریهای نوین دیجیتال برای معرفی فرصتها، و استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان در توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی تأکید شد. این نگاه فناورمحور، نهتنها کیفیت ارائه فرصتها را ارتقا میدهد، بلکه باعث میشود مخاطبان داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری برای سرمایهگذاری وارد عمل شوند.
ابراهیم پور ادامه داد: تصمیم گرفتیم برنامههای نهایی کمیته را با محوریت پارک علم و فناوری اردبیل و مشارکت سایر نهادهای مسئول، در قالب بستههای اجرایی مشخص تدوین و آماده ارائه کنیم. امیدواریم این اقدامات، گام مؤثری در جهت رشد اقتصادی استان و توسعه زیستبوم نوآوری اردبیل باشد.
