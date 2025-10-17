امام جمعه دشتستان: عفاف سپری در برابر طغیان نفس و ضامن سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه این هفته برازجان با اشاره به اهمیت زیست عفیفانه در جامعه اسلامی اظهار کرد: در دنیایی که تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای حریم انسان را نشانه گرفته است، زیست عفیفانه تنها یک انتخاب فردی نیست بلکه مسئولیتی اجتماعی و دینی است.

امام جمعه دشتستان افزود: عفاف فقط پوشش ظاهری نیست بلکه سبک زندگی‌ای است که بر پایه پاکی نگاه، صداقت گفتار، سلامت روابط و کرامت رفتار شکل می‌گیرد و در نگاه قرآن، نشانه ایمان و زینت مؤمن است.

وی بیان کرد: عفاف، سپری در برابر طغیان نفس و وسوسه‌های شیطانی؛ و مقدمه‌ای برای رشد روح، آرامش روان، و سلامت جامعه است.

امام جمعه دشتستان تصریح کرد: خانواده‌ها، جوانان، و مسئولان فرهنگی باید در ترویج زیست عفیفانه تلاش کنند و مسجد، مدرسه، رسانه و منبر را سنگر حفظ ایمان و کرامت انسان قرار دهند، که اگر عفاف بماند، ایمان می‌ماند، خانواده می‌ماند، و جامعه در مسیر فلاح و رستگاری خواهد بود.

ورزش، عبادتی برای سلامت جسم و روح

حجت‌الاسلام مصلح در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش گفت: ورزش تنها فعالیت جسمی نیست بلکه مسیر تربیتی و اخلاقی است که در آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام جایگاهی ویژه دارد.

وی با اشاره به آثار ورزش از جمله تقویت اراده، نشاط، سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و صرفه‌جویی در هزینه‌های درمانی گفت: ورزشکاران، الگوهای پویایی، اخلاق و ایمان هستند و باید ورزش را عبادت بدانیم و در خانواده‌ها نهادینه کنیم.

وی افزود: مساجد و مراکز دینی باید پایگاه نشاط، سلامت، و تربیت باشند. جوانان ما با ورزش، هم از آسیب‌ها دور می‌مانند و هم به قله‌های اخلاق و بندگی نزدیک‌تر می‌شوند.

آتش‌بس در غزه نشانه شکست رژیم صهیونیستی است

امام جمعه دشتستان در ادامه با اشاره به آتش‌بس اخیر در نوار غزه اظهار کرد: این آتش‌بس، نه نتیجه فشارهای خارجی بلکه حاصل ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه عملیات زمینی و اختلافات داخلی در این رژیم است.

وی افزود: هرچند در توافق اخیر موضوعاتی مانند عقب‌نشینی از رفح و آزادی گروگان‌ها گنجانده شده، اما بدون نظارت بین‌المللی، صلحی پایدار به‌دست نخواهد آمد.

حجت الاسلام مصلح تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، نه صلح واقعی، بلکه خروج رژیم صهیونیستی از بحران‌های بین‌المللی و داخلی از جمله تحریم‌ها، پرونده‌های حقوقی، و موج جهانی حمایت از فلسطین است.

امام جمعه دشتستان بیان کرد: این آتش‌بس نباید پایان مقاومت تلقی شود بلکه فرصتی برای تقویت جبهه مقاومت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

وی یادآور شد: غزه، با خون شهیدانش، نه تسلیم، بلکه سربلندتر از همیشه است، وظیفه ما است که در خطبه‌ها، دعاها، و اقدامات اجتماعی، صدای مظلومان را بلندتر کنیم و از این فرصت برای بیداری امت اسلامی بهره گیریم.

افتخارآفرینی ورزشکاران پارالمپیکی مایه عزت ملی است

خطیب جمعه دشتستان در پایان با اشاره به موفقیت‌های اخیر ورزشکاران پارالمپیکی کشور گفت: ورزشکاران پارالمپیکی ایران با وجود محدودیت‌های جسمی، با اراده‌ای قوی و توکل بر خداوند، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در میادین جهانی به اهتزاز درآورده‌اند.

وی افزود: تیم ملی پارادوومیدانی کشورمان در مسابقات جهانی هند ۲۰۲۵ با کسب ۱۵ مدال و جایگاه سوم جهان، و تیم پاراوزنه‌برداری جوانان ایران در مصر با ۸ مدال از جمله نخستین طلای جهانی بانوان، تاریخ‌ساز شدند.

وی اضافه کرد: این افتخارات، نشان می‌دهد که معلولیت، محدودیت نیست؛ بلکه فرصتی برای شکوفایی استعداد، تقویت اراده و اثبات توانمندی انسان است و ورزشکاران پارالمپیکی، با ایمان، تلاش و حمایت خانواده و جامعه، توانسته‌اند الگویی برای جوانان، دانش‌آموزان و حتی مسئولان باشند.

حجت الاسلام مصلح با بیان اینکه وظیفه ما تجلیل از این قهرمانان تجلیل است، خاطرنشان کرد: این قهرمانان، نماد مقاومت، امید و عزت اسلامی و اراده‌اند و حمایت از ورزش جانبازان و معلولان وظیفه‌ای انسانی، دینی و ملی است.