مشارکت بیش از ۹ هزار نفر در نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران

مسعود آسیما، رئیس کمیته اطلاعرسانی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره روند برگزاری انتخابات امروز اظهار کرد: تا این لحظه بیش از ۹ هزار نفر احراز هویت شده و در انتخابات شرکت کردهاند و با توجه به اینکه زمان رأیگیری تا ساعت ۱۹ ادامه دارد و تمدید نخواهد شد، تنها افرادی که هماکنون در حوزههای رأیگیری حضور دارند، در حال ثبت رأی خود هستند.
وی افزود: آمار دقیق میزان مشارکت و همچنین نتایج نهایی انتخابات، پس از پایان فرآیند رأیگیری و شمارش آرا، توسط هیئت مرکزی انتخابات اعلام خواهد شد.
آسیما درباره بازخوردها و روند برگزاری انتخابات گفت: خوشبختانه بازخوردها بسیار عالی بوده است؛ هم از نظر تعداد شرکتکنندگان و هم از لحاظ نظم و آرامش حاکم بر شعب رأیگیری است و از آنجا که انتخابات در سه مرکز مجزا برگزار شد، هر فرد به نزدیکترین حوزه رأیگیری خود مراجعه کرد و رأی خود را به صندوق انداخت.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری الکترونیک انتخابات گفت: این دوره از انتخابات برای نخستینبار به صورت الکترونیکی برگزار شد که باعث شد فرآیند رأیگیری در زمان بسیار کوتاهی انجام شود؛ بهطوری که هر رأیدهنده ظرف حدود پنج دقیقه میتوانست رأی خود را ثبت کرده و به فعالیتهای روزانه خود بازگردد.
آسیما در پایان ضمن قدردانی از مشارکت اعضای نظام پزشکی تهران تأکید کرد: امیدواریم با اعلام نتایج نهایی از سوی هیئت مرکزی انتخابات، شاهد انتخاب افرادی شایسته و متعهد برای خدمت به جامعه پزشکی کشور باشیم.
وی گفت: این دوره از انتخابات در بیش از ۲۱۱ شهر و ۲۷۹ حوزه انتخابیه برگزار شد و بیش از ۳۸۰ دستگاه احراز هویت و ۹۰۰ صندوق رأی در سراسر کشور فعال بودند.
وی افزود: با توجه به اجرای سامانه الکترونیکی، نتایج انتخابات تا پایان امشب اعلام خواهد شد.
نظر شما