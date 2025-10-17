نتایج انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی قم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات، اعضای اصلی منتخب نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی قم از میان گروههای تخصصی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، مامایی و کارشناسان پروانهدار انتخاب شدند.
در گروه پزشکی، که بیشترین تعداد اعضای هیئت مدیره را شامل میشود، روحالله تقوی با بیشترین آرا به عنوان نفر نخست معرفی شد، پس از وی سید فخرالدین حجازی، سید حسن عادلی، محمود پرهام، حمیدرضا غلامحسینی، مرتضی خوشگفتار، محمدباقر فیض، حسین اسدالهی، وحید سعیدی و سید یاسر فروغی قمی به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
در گروه دندانپزشکان، احمد داستانی و حسین یزدی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
همچنین در گروه داروسازان، مهدی امامی و حمید اورعی موفق به کسب کرسی هیئت مدیره شدند.
از سوی دیگر، در گروه علوم آزمایشگاهی، مهدی مهدوی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شد و گروه مامایی نیز با انتخاب فرانک رزاقی تکمیل شد.
در نهایت، محمد اشعری فرد به نمایندگی از گروه کارشناسان پروانهدار به جمع اعضای هیئت مدیره پیوست.
قم- نتایج اولیه انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان قم پس از رقابت میان داوطلبان شش گروه تخصصی مشخص شدند.
