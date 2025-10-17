افزایش مشارکت در انتخابات نظام پزشکی نسبت به سال گذشته

هومن شهسواری، رئیس دانشکده پرستاری و رئیس شعبه انتخابات دانشکده پرستاری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره روند برگزاری انتخابات نظام پزشکی گفت: امسال با استقبال بیشتری نسبت به دوره گذشته همراه بوده است.

شهسواری درباره وضعیت برگزاری انتخابات اظهار کرد: در دانشکده امسال شروع هیجان بیشتری نسبت به سال قبل داشتیم.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس بازخوردهایی که دریافت کردیم، مشارکت نسبت به دور گذشته افزایش یافته و فضای رقابتی و پرشورتری حاکم بود و آمارهای اولیه نیز نشان می‌دهد تعداد آرای ریخته‌شده در صندوق‌ها در تهران بیشتر از قبل بوده است.

وی با اشاره به اینکه تخلف خاصی در جریان رأی‌گیری گزارش نشده است، افزود: فرآیند انتخابات امسال نسبت به دوره گذشته دقیق‌تر و با نظارت بیشتری برگزار شد.

به گفته وی؛ برخلاف ۴ سال قبل که رأی‌گیری به‌صورت کاغذی انجام می‌شد، امسال انتخابات به شکل الکترونیک برگزار شد و رأی‌دهندگان تنها در حوزه‌های از پیش تعیین‌شده خود می‌توانستند شرکت کنند و همین موضوع باعث شد در برخی موارد جزئی، برخی از داوطلبان از سایر شهرستان‌ها نتوانند در این حوزه رأی دهند که البته تعداد این موارد محدود بود و روند کلی انتخابات بدون مشکل پیش رفت.

رئیس دانشکده پرستاری در پایان خاطرنشان کرد: تا این لحظه نتایج نهایی اعلام نشده است، اما بر اساس آمار اولیه، میزان مشارکت نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. خوشبختانه انتخابات در فضایی آرام، شفاف و بدون تخلف قابل ذکر برگزار شد.