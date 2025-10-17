  1. ورزش
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

پاراوزنه بردار ایران قهرمان سنگین وزن جهان شد

پاراوزنه بردار ایران قهرمان سنگین وزن جهان شد

احمد امین زاده پاراوزنه بردار دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم ایران در رقابت های قهرمانی جهان به مدال طلا دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه ششمین روز از رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در رده بزرگسالان، احمد امین زاده و مهدی صیادی ملی پوشان کشورمان در دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.

احمد امین زاده در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۲۵۵ کیلوگرمی شد. ملی پوش کشورمان در حرکت دوم خود وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی را بالای سر برد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی بازماند تا با همان حرکت دوم مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کند.

همچنین مهدی صیادی دیگر نماینده کشورمان در این دسته در حرکت نخست خود وزنه ۲۳۷ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم و سوم خود به ترتیب از مهار وزنه ۲۴۲ و ۲۵۰ کیلوگرمی بازماند و در نهایت در جایگاه ششم جهان قرار گرفت.

    نظرات

      متاسفانه گویا مربیان ایرانی با وجود اینکه 3 ساله مدال مجموع اضافه شده به پارا وزنه توجیه نیستند. با انتخاب بد وزنه ها فقط دنبال مدال (بست) هستند. در حالی که اگر کمی دقت کنند در اغلب اوزان می تونن دو مدال مجموع و بست را بگیرن. همین وزن اگر وزنه سبک تری در انتخاب سوم انتخاب میشد طلای مجموع هم می گرفت. همین رویکرد سبب شده در جدول کلی مدالها رتبه پایینی کسب کنیم.

