  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

پاراوزنه بردار ایران صاحب مدال نقره جهانی شد

امیر جعفری در رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در جایگاه چهارم وزن ۷۲ کیلوگرم ایستاد و مدال نقره مجموع این وزن را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های وزن ۷۲ کیلوگرم مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان، امروز (دوشنبه ۲۱ مهر) در مصر و با حضور امیر جعفری به عنوان نماینده ایران و نمایندگانی از ۱۰ کشور دیگر برگزار شد.

در این وزن، پاراوزنه بردار ایران در اولین و دومین حرکت خود موفق به مهار وزنه های ۱۸۶ و ۱۹۳ کیلوگرمی شد. او در سومین حرکت هم موفق به بالا بردن وزنه ۲۰۲ کیلوگرمی شد و با این رکورد درجایگاه چهارم وزن ۷۲ کیلوگرم مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان ایستاد.

امیر جعفری در مجموع نیز با رکورد ۵۸۱ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.

