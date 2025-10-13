  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۲

محسن بختیار نایب قهرمان پاراوزنه برداری قهرمانی جهان شد

محسن بختیار نایب قهرمان پاراوزنه برداری قهرمانی جهان شد

ملی پوش وزن ٦٥ کیلوگرم پاراوزنه برداری ایران در مسابقات قهرمانی جهان صاحب مدال نقره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان که در مصر جریان دارد، رقابت های وزن ۶۵ کیلوگرم با حضور محسن بختیار و نمایندگان دیگر کشورها برگزار شد.

نماینده کشورمان در این وزن، وزنه های ۱۹۶ و ٢٠١ کیلوگرم را در حرکت اول و دوم بالای سر برد اما تلاش او برای مهاو وزنه ۲۰۶ کیلوگرم در حرکت سوم نتیجه نداشت.

بدین ترتیب محسن بختیار با رکورد ۲۰۱ کیلوگرم به مقام نایب قهرمانی رسید.

در جریان رقابت های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در مصر، امروز امیر جعفری در وزن ۷۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد و مدال نقره مجموع این وزن را هم از آن خود کرد. روز گذشته هم روح الله رستمی در وزن ۸۸ کیلوگرم نایب قهرمان شد.

همچنین مهدیه محمدیان در وزن ۵۵ کیلوگرم درجایگاه پنجم گروه خود قرار گرفت. علیرضا ایزدی جایگاه هشتم وزن ۵۹ کیلوگرم را به دست آورد.

کد خبر 6621196
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها