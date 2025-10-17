رضاوند: حمایت هواداران حیاتی‌ است؛ تعطیلات فیفا به هماهنگی تیم کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور موفق شد با نتیجه دو بر صفر استقلال خوزستان را در آبادان شکست دهد. این پیروزی در شرایطی رقم خورد که سپاهان با ترکیبی نسبتاً تازهنفس و تغییرات گسترده وارد میدان شده بود.
آرش رضاوند، بازیکن سپاهان پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: بازی سنگینی بود، اما خوشبختانه شرایطمان خیلی بهتر شده. دست هوادارانی که تا اینجا آمدند درد نکند؛ این حمایتها برای ما حیاتیست و امیدوارم همینطور ادامه داشته باشد تا بتوانیم در پایان فصل به نتیجه خوبی برسیم.
وی با اشاره به عملکرد تیم میزبان افزود: استقلال خوزستان با توجه به شرایطی که دارد، فوتبال خوبی بازی میکند. به نظرم با همین بازیکنان، نمایش قابل قبولی داشتند و تیمشان یکدست بود.
رضاوند درباره تأثیر تعطیلات فیفا دی بر روند تیم سپاهان اظهار داشت: تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد ترکیب تیم نسبت به فصل گذشته تغییر کرده و طبیعیست که هماهنگی زمانبر باشد. تعطیلات فیفا دی خیلی به ما کمک کرد تا بهتر هماهنگ شویم و امیدوارم این روند رو به رشد ادامه پیدا کند.
