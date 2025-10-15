  1. استانها
پلیس بام و صفی‌آباد یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف کرد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد از کشف یک قبضه سلاح دست‌ساز شکاری غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ مهدی خانی اظهار کرد: پس از دریافت اخبار مردمی مبنی بر نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز توسط فردی، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس پاوا شهرستان بام و صفی‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با سرعت و دقت عمل موفق شدند سلاح غیرمجاز را کشف و متهم را شناسایی کنند.

سرهنگ خانی در پایان بیان کرد: پلیس با هنجارشکنان و افرادی که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، برخورد قاطع خواهد کرد و از شهروندان خواست با توجه به غیرمجاز بودن نگهداری سلاح، از این اقدام خودداری کنند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود.

