سلامی ریک: ۱۰ قبضه اسلحه شکاری از شکارچیان متخلف در آستارا کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلامی ریک بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانهها اظها. کرد: ۱۰ قبضه اسلحه شکاری به همراه تعدادی فشنگ از شکارچیان غیرمجاز در هفته اخیر در آستارا کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به بارندگیهای پاییزی، شرایط خاص آبوهوایی و حضور پرندگان مهاجر به ویژه بلدرچین در اراضی کشاورزی منطقه گفت: متأسفانه عدهای معدود از شکارچیان بدون توجه به قوانین شکار و صید، اقدام به شکار غیرمجاز پرندگان میکردند که با تلاش مأموران حفاظت محیط زیست و یگانهای انتظامی، تمامی این افراد دستگیر و ادوات شکار آنها کشف و ضبط شد.
سلامی ریک افزود: با فرارسیدن فصل سرما و ضرورت حمایت ویژه از حیات وحش، مأموران حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا به صورت شبانهروزی و با انجام مأموریتهای متناوب، با متخلفان حوزه شکار و صید برخورد قاطع میکنند.
