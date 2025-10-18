سقوط دو درصدی طلا پس از رکورد تاریخی ۴۳۰۰ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در آخرین معاملات، هر اونس طلا با ۱.۷۳ درصد کاهش به ۴۲۵۱ دلار و ۸۲ سنت رسید و قراردادهای آتی دسامبر در بازار کامکس نیویورک نیز با افت ۲.۱۲ درصدی در محدوده ۴۲۱۳ دلار قرار گرفت.
افزایش ۰.۱ درصدی شاخص دلار، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها پرهزینهتر کرده و بخشی از تقاضای سفتهبازی را فروکش داده است. سخنان دونالد ترامپ مبنی بر اینکه تعرفههای چین “پایدار نخواهند بود” هم گرچه از تشدید جنگ تجاری جلوگیری کرد، اما نااطمینانی نسبت به سیاستهای اقتصادی آمریکا را بالا برده است.
از ابتدای سال ۲۰۲۵، طلا بیش از ۶۴ درصد رشد قیمتی را ثبت کرده است؛ رشدی بیسابقه که نتیجهی ترکیب چند عامل عمده است: افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در اروپا و خاورمیانه، افزایش ذخایر طلای بانکهای مرکزی بهویژه در چین، هند و روسیه، رشد صندوقهای ETF با پشتوانه طلا، و روند بلندمدت جایگزینی تدریجی دلار در ذخایر جهانی.
پیشبینیها حاکی است که میانگین قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۴۴۸۰ تا ۴۵۰۰ دلار در هر اونس خواهد بود، بهویژه اگر فدرال رزرو آمریکا طبق انتظار بازار، نرخ بهره را در نشستهای اکتبر و دسامبر هر بار ۰.۲۵ درصد کاهش دهد.
در بازار فیزیکی، تقاضا در کشورهای آسیایی همچنان بالا مانده است؛ هند با نزدیک شدن به فصل جشنها شاهد بالاترین قیمت طلا در ده سال اخیر است و چین نیز علیرغم رکوردهای پیدرپی، به خرید ذخیرهای ادامه میدهد.
در میان سایر فلزات گرانبها نیز نقره با افت ۵.۹۹ درصدی به ۵۰ دلار و ۱۰ سنت و پلاتین با کاهش ۵.۶ درصدی به ۱۶۲۱ دلار رسیدند؛ با این حال، هر دو فلز نسبت به ابتدای ماه، رشد هفتگی مثبت ثبت کردهاند.
نظر شما