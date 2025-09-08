افزایش قیمت طلا در آستانه تصمیم فدرال رزرو

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا در معاملات نقدی امروز با رشد ۰.۰۵ درصدی، به ۳۵۸۸ دلار و ۳۴ سنت رسید. در مقابل، بهای معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با افت ۰.۵۸ درصدی، در سطح ۳۶۳۲ دلار و ۲۰ سنت قرار گرفت.
بر اساس گزارش رویترز، آمار اشتغال آمریکا در ماه اوت بهطور قابل توجهی کاهش یافته و نرخ بیکاری این کشور به بالاترین حد طی چهار سال اخیر رسیده است؛ عاملی که به افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو منجر شده است. فعالان بازار اکنون تقریباً مطمئن هستند که نرخ بهره در ماه جاری ۲۵ واحد پایه کاهش خواهد یافت، در حالی که ۸ درصد نیز احتمال کاهش ۵۰ واحدی را پیشبینی میکنند.
کاهش نرخ بهره، هزینه نگهداری طلا – بهعنوان دارایی بدون سود – را کاهش داده و با تضعیف شاخص دلار، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر میکند. از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، قیمت طلا ۳۷ درصد رشد کرده است. این رشد در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷ درصد بود که ناشی از تضعیف دلار، افزایش خرید بانکهای مرکزی، سیاستهای پولی انبساطی و نااطمینانیهای ژئوپولیتیکی و اقتصادی بوده است.
بانک مرکزی چین نیز در ماه اوت ذخایر طلای خود را افزایش داد و برای دهمین ماه متوالی به روند خرید خود ادامه داد.
سایر فلزات گرانبها:
قیمت نقره امروز با کاهش ۰.۷۱ درصدی به ۴۱ دلار و ۲۶ سنت رسید، در حالی که پلاتین با رشد ۰.۰۵ درصدی، در سطح ۱۳۸۰ دلار و ۶ سنت معامله میشود.
