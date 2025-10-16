«بحران روایت بحران» در بازار کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بحران روایت بحران» به تعریف روایت بحران، کارآیی و چگونگی نوشتن آن می‌پردازد. بحران‌ها و بلایای طبیعی مهم‌اند. هم به‌دلیل تأثیری که با روی‌دادن‌شان روی جامعه می‌گذارند هم برای تجربیات شخصی‌ای که برای هر یک از افرادِ با بحران مواجه‌شده می‌سازند. این‌جور حوادث با قدرت تغییر فراگیری که دارند باعث دگرگونی در سطوح فردی، اجتماعی و ساختاری جامعه می‌شوند؛ اما با وجود این تأثیرگذاری عمیق، مطالعه روی بحران‌ها هنوز پراکنده و بیش‌ازحد محدود است. بااین‌حال در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که مطالعه روشمند بحران بین محققان این حوزه در حال توسعه و نظریه‌پردازی است.

در کتاب «بحران روایت بحران» سعی شده از منظر علوم ارتباطات، فرایندِ تبادل معنا و ایجاد روایت از دل بحران‌ها مورد بررسی قرار بگیرد؛ با اعتقاد به این گزاره که روایت‌کردن بحران‌ها امری حائز اهمیت و بنیادی در مواجهه با این‌دست حوادث است. در واقع روایت‌هایی که از بحران‌ها مخابره می‌شوند تأثیری مستقیم بر تصمیمات بعدی افراد تصمیم‌گیر برای مقابله با خطرات بحران‌ها می‌گذارند.

این کتاب، چکیده تلاشی سی‌ساله است که سعی می‌کند اصول ایجاد روایت درست از بحران پیش‌آمده را بیان کند؛ اصولی که کمک می‌کند تا تصویر و تصوری دقیق برای فضای بعد از بحران ترسیم شود.

روایت بحران یک امرِ میان‌رشته‌ای‌ست. به همین دلیل در این کتاب به مباحثی از علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و علوم ارتباطات که اصلی‌ترین پایه روایت بحران محسوب می‌شود اشاره شده است.

کتاب «بحران روایت بحران» در ۱۱ فصل نوشته شده است. برخی از عناوین فصل‌های این کتاب عبارت‌اند از: «انسان در نقش راوی»، «مفهوم‌سازی با روایت»، «روایت قربانی» و «پیامدهای روایت بحران».



بخشی از متن کتاب «بحران روایت بحران» را در ادامه می‌خوانیم:

روایت‌های قربانی می‌توانند به ابزاری برای دستکاری افکار عمومی تبدیل شوند. مثلاً، یک سازمان بهبودیافته از بحران می‌تواند روایتی را ایجاد کند و در آن خود را قربانیِ چند کارمند بدخواه یا مسئولیت‌ناپذیر نشان دهد. این فرایند به فرایند «قربانی‌سازی» مشهور است. در این موارد، یک شخص به عنوان مقصر معرفی می‌شود و بار گناهان بر دوش او قرار می‌گیرد و در سایه فردی که به عنوان مقصر معرفی شده یک قربانی ساخته می‌شود که ناخواسته تحت‌تأثیر خسارات ناشی از بحران قرار گرفته است؛ در صورتی‌که واقعیت می‌تواند چنین نباشد.

انتشارات سوره مهر، کتاب «بحران روایت بحران» به نویسندگی متیو سیگر و تیموتی سلنو را با ترجمه میثم امیری و محمدحسام حاجی‌فرج‌اله در ۲۴۸ صفحه و بهای ۳۴۵ هزار تومان منتشر کرده است.