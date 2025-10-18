به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از رسانههای خارجی امروز شنبه، ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ از ایستگاه مترو «مریم مقدس» در خط ۶ مترو تهران بازدید کردند؛ ایستگاهی که با معماری متفاوت و معنایی خاص، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.
نمایندههایی از رسانههای بینالمللی از کشورهای چین، اسپانیا، بریتانیا، عراق، روسیه، فرانسه و… در این بازدید حضور داشتند و از روند ساخت این ایستگاه گزارش تهیه کردند.
در حاشیه این بازدید عباس فتحعلیپور، مجری خط ۶ مترو تهران، با اشاره به تغییرات معماری ایستگاه «مریم مقدس» گفت: در یک سال گذشته، با پیشنهاد شهردار تهران و مشارکت شورای شهر و همکاری شورای خلیفهگری سرکیس مقدس در خیابان نجاتاللهی، طراحی این ایستگاه بازنگری شد.
وی افزود: برای این منظور یک کارگروه تخصصی معماری تشکیل و جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد تا طراحی نهایی شکل گیرد.
فتحعلیپور با بیان اینکه ساخت این ایستگاه از سال ۱۳۹۴ آغاز شد، تصریح کرد: هزینه ساخت هر ایستگاه مترو حدود هزار و دویست میلیارد تومان است.
وی درباره سایر ایستگاههای خط ۶ هم گفت: ایستگاه بعدی این خط، ایستگاه «سرباز» است که اواخر ماه آینده آماده بهرهبرداری میشود و با توجه به موقعیت مکانی، از المانهای سرباز وطن در طراحی آن استفاده شده است.
مجری خط ۶ تاکید کرد: بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی، چند ایستگاه شاخص در هر خط داریم.
کشیش ساهاک خسرویان عضو شورای خلیفهگری سرکیس مقدس هم در این بازدید در جمع خبرنگاران درباره ایستگاه مترو «مریم مقدس» اظهار کرد: طراحی متفاوت این ایستگاه باعث شادی مسیحیان ایران شده و امیدواریم این گامها به نزدیکی بیشتر ادیان کمک کند.
وی همچنین افزود: گسترده شدن تصاویر این ایستگاه در فضای مجازی به زبانهای ارمنی و انگلیسی نشان میدهد توجه جهانیان به معماری و نامگذاری این ایستگاه جلب شده است.
خسرویان در پایان به موقعیت جغرافیایی این ایستگاه پرداخت و تأکید کرد: ساختمان اداری شورای خلیفهگری روبهروی ایستگاه قرار دارد و رفتوآمد ارامنه را تسهیل میکند.
