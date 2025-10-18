  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

بهره‌برداری از ایستگاه مترو سرباز تا اواخر آبان

جمعی از رسانه‌های خارجی از ایستگاه مترو «مریم مقدس» واقع در خط ۶ مترو تهران بازدید کردند. این ایستگاه و همچنین ایستگاه سرباز قرار است اواخر آبان ماه بهره برداری شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از رسانه‌های خارجی امروز شنبه، ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ از ایستگاه مترو «مریم مقدس» در خط ۶ مترو تهران بازدید کردند؛ ایستگاهی که با معماری متفاوت و معنایی خاص، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

نماینده‌هایی از رسانه‌های بین‌المللی از کشورهای چین، اسپانیا، بریتانیا، عراق، روسیه، فرانسه و… در این بازدید حضور داشتند و از روند ساخت این ایستگاه گزارش تهیه کردند.

در حاشیه این بازدید عباس فتح‌علی‌پور، مجری خط ۶ مترو تهران، با اشاره به تغییرات معماری ایستگاه «مریم مقدس» گفت: در یک سال گذشته، با پیشنهاد شهردار تهران و مشارکت شورای شهر و همکاری شورای خلیفه‌گری سرکیس مقدس در خیابان نجات‌اللهی، طراحی این ایستگاه بازنگری شد.

وی افزود: برای این منظور یک کارگروه تخصصی معماری تشکیل و جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد تا طراحی نهایی شکل گیرد.

فتح‌علی‌پور با بیان اینکه ساخت این ایستگاه از سال ۱۳۹۴ آغاز شد، تصریح کرد: هزینه ساخت هر ایستگاه مترو حدود هزار و دویست میلیارد تومان است.

وی درباره سایر ایستگاه‌های خط ۶ هم گفت: ایستگاه بعدی این خط، ایستگاه «سرباز» است که اواخر ماه آینده آماده بهره‌برداری می‌شود و با توجه به موقعیت مکانی، از المان‌های سرباز وطن در طراحی آن استفاده شده است.

مجری خط ۶ تاکید کرد: بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی، چند ایستگاه شاخص در هر خط داریم.

کشیش ساهاک خسرویان عضو شورای خلیفه‌گری سرکیس مقدس هم در این بازدید در جمع خبرنگاران درباره ایستگاه مترو «مریم مقدس» اظهار کرد: طراحی متفاوت این ایستگاه باعث شادی مسیحیان ایران شده و امیدواریم این گام‌ها به نزدیکی بیشتر ادیان کمک کند.

وی همچنین افزود: گسترده شدن تصاویر این ایستگاه در فضای مجازی به زبان‌های ارمنی و انگلیسی نشان می‌دهد توجه جهانیان به معماری و نامگذاری این ایستگاه جلب شده است.

خسرویان در پایان به موقعیت جغرافیایی این ایستگاه پرداخت و تأکید کرد: ساختمان اداری شورای خلیفه‌گری روبه‌روی ایستگاه قرار دارد و رفت‌وآمد ارامنه را تسهیل می‌کند.

کد خبر 6625594
فاطمه کریمی

