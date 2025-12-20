صدور رای قطعی ۲۰ پرونده قاچاق و جرایم مالی در دادگستری هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، از مرکز رسانه قوه قضائیه، پروندهای با موضوع سوختگیری غیرمجاز از جایگاههای سوخت در بندرعباس با استفاده از کارتهای اجارهای، برای ۱۳۲ متهم حکم صادر شد که ۱۵ نفر از متهمان اصلی علاوه بر جزای نقدی سنگین، به حبس تعزیری نیز محکوم شدهاند.
همچنین ۱۱۷ نفر دیگر از افراد در این پرونده که در امر قاچاق سوخت این جایگاه به نحوی با متهمان اصلی در فعالیت مجرمانه همکاری داشتند، با حکم دادگاه به مجازات نقدی محکوم شدند.
بر اساس این گزارش، مالک و مدیر جایگاه سوخت نیز، بهعنوان سر شبکه اصلی به پرداخت ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد و مجموع مجازات نقدی متهمان به حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال میرسد.
پرونده دیگری مربوط به سرقت از خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی در بندر شهید رجایی، برای ۱۷ متهم حکم حبس تعزیری و جزای نقدی بیش از پنجهزار میلیارد ریال صادر شده است.
همچنین در یک پرونده دیگر، مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآوردههای نفتی به اتهام فعالیت سازمانیافته در قاچاق سوخت از طریق صدور فاکتورهای صوری و جعل اسناد، به مجازاتهای سنگین مالی و کیفری محکوم شدهاند.
