لامعی: ۱۴ هزار نخ سیگار قاچاق در یک دکه مطبوعات کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز لامعی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فروش سیگار قاچاق و اقلام ممنوعه در یک واحد صنفی متخلف در شهرستان قزوین، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: مأموران امنیت عمومی شهرستان قزوین پس از شناسایی واحد صنفی مورد نظر و انجام تحقیقات و اطمینان از صحت خبر، با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از آن ۱۴ هزار نخ سیگار قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین در پایان با اشاره به تعیین ارزش ۳۵۰ میلیون ریالی سیگارهای قاچاق کشف شده افزود: متصدی این واحد صنفی پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

سرهنگ لامعی با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.