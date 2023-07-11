نویدی بر سیراب شدن دشت ها/ سد «کوهبرد» آماده بهره برداری است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها_ زهرا زارع: قصه آبرسانی به زمین‌های پر خیر شهرستان کهگیلویه پس از سال‌ها به فرجام رسیده و سد «کوهبرد» نوید بخش تأمین آب بین ۳۵٠ تا ۵٠٠ هکتار از زمین‌های منطقه است.

کهگیلویه این روزها هم قصه مشکلات تأمین آب اراضی است و «سد کوهبرد» می‌تواند آغازی بر فصل سبز زندگی در دیم زارها و زمین‌های تشنه شود.

پروژه‌ای که سال‌ها درگیر مشکلات تأمین اعتبار بوده، اکنون با دستان پر تلاش جوانان این دیار به ایستگاه افتتاح رسیده است.

تکمیل طرح ۱۲ ساله

سال ۱۳۹٠ بود که کلنگ زنی اولین سد خاکی کهگیلویه بر زمین زده شد تا امیدها در مناطق دارای مشکلات آبی رنگی دوباره بگیرد و روزنه‌های رونق کشاورزی برای مردمانش خیر و برکت به همراه داشته باشد.

سد مخزنی «کوهبرد» به عنوان تنها سد خاکی شهرستان کهگیلویه و از پروژه‌های مهم حوزه آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی به منظور توسعه بخش کشاورزی، گردشگری و اشتغالزایی در محدوده دشت‌های اطراف روستاهای «کوهبرد تا برج بهمنی» در حال اجرا است.

ظرفیت ۲ میلیون و ۵٠٠ هزار متر مکعبی سد

این سد با پیش بینی ظرفیت ذخیره سالانه ۲ میلیون و ۵٠٠ هزار متر مکعب آب، توانایی آبیاری بیش از ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی دیم پایین دست را دارا است.

کنترل فرسایش خاک و کنترل روان آب‌ها و همچنین ذخیره‌سازی آب باران جهت آبیاری بیش از ۳۵۰ هکتار از زمین‌های پایین دست از مزایای این طرح است.

همچنین جلوگیری از سیلاب‌ها و افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو و کلزا و فراهم‌سازی زمینه اشتغال ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از نتایج به سرانجام رسیدن این طرح مهم است.

کلنگ زنی خط پمپاژ

فاز اول و دوم این پروژه ۱۰۰ درصد به اتمام رسیده و فاز دیگر می‌تواند کلنگ زنی خط پمپاژ برای تأمین آب مناطق اطراف و پایین دست باشد.

فرماندار کهگیلویه در این بازدید اظهار داشت: سد شهید «کوهبرد» در فاز زیرساخت آبگیری تکمیل شده و آماده بهره برداری است.

سید عبدالعزیز موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ظرفیت ۲ میلیون و ۵٠٠ هزار متر مکعبی سد پتانسیلی برای آبیاری زمین‌های پایین دست است.

وی با اشاره به مطالبات کشاورزان، تصریح کرد: پرداخت مطالبات پیمانکار، تملک اراضی کشاورزان برای تکمیل خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و توزیع در زمین‌های کشاورزی از هدفگذاری های دیگر است.

فرماندار کهگیلویه گفت: بهره برداری از پروژه سد به زودی انجام و رساندن آب به مزارع و ساماندهی با تخصیص اعتبار مورد تاکید است.

موسوی بخش دیگر پتانسیل‌های سد را توسعه گردشگری منطقه دانست و اظهار کرد: با تکمیل فازهای دیگر طرح می‌توان رونق بیش از پیش گردشگری در مناطق اطراف سد و روستاها را شاهد بود.

مشاور پروژه سد «کوهبرد» نیز گفت: قرارداد این سد طی دو مرحله فاز اول و فاز دوم به اتمام رسیده است.

ساتیار نجات دهکردی تصریح کرد: فاز سوم شامل ایستگاه پمپاژ، تأسیسات برق، اتاق برق، تابلو برق، ترانس برق و خط انتقال است که با اجرای سیستم آبیاری نوین به پایان می‌رسد.

مجری سد «کوهبرد» کهگیلویه نیز مشخصات فنی این طرح را شامل طول تاج ۳۶۰ متر، ارتفاع از کف ۲۶ متر، عرض کف سد ۱۱۰ متر و عرض تاج هشت متر اعلام کرد.

احسان تابش نژاد افزود: تا پایان این طرح بیش از ۵۰ هزار متر مکعب عملیات خاکی اجرا شد.

تابش نژاد با بیان اینکه پروژه به مرحله آبگیری و افتتاح رسیده است، تصریح کرد: با تحقق پمپاژ طرح نیز آب به روستاهای پایین دست رسیده تا از ظرفیت آن برای توسعه کشاورزی و رونق گردشگری استفاده شود.

این سد طی سفر هفته آینده هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسیده تا امیدها در سرزمین پر ظرفیت کهگیلویه رنگی دوباره بگیرد.