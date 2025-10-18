ادعای کابل درباره کشته شدن ۳ بازیکن کریکت افغان در حمله دیروز پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کابل با ادعای تداوم حملات پاکستان به افغانستان، از کشته شدن سه بازیکن کریکت افغان در حملات دیروز اسلامآباد به ولایت پکتیکا خبر داد.
افغانستان و پاکستان چهارشنبه هفته گذشته با آتشبس موقت موافقت و مقامات قطری به منظور میانجیگری مذاکرات آتشبس دائمی و رسیدگی به نگرانیهای متقابل طرفین، آنها را به دوحه دعوت کردند.
فدراسیون کریکت افغانستان در بیانیهای نوشت که در این حملات سه بازیکن در مسیر بازگشت از یک دیدار دوستانه کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. این فدراسیون همچنین اعلام کرد که از حضور در تورنمنت آتی که اواخر نوامبر با حضور پاکستان برگزار میشود، انصراف میدهد.
وزارت خارجه پاکستان تاکنون به این اتهامات پاسخی نداده اما روزنامه «داون» مستقر در کراچی نوشته است که اسلامآباد دیروز «مخفیگاه تروریست»ها در افغانستان را هدف قرار داد. به ادعای این روزنامه، این «حملات دقیق» علیه مخفیگاههای گروهی غیرقانونی صورت گرفت و در جریان آن دهها تروریست کشته شدند.
این روزنامه مدعی شد که این حملات بهدنبال حملات متهورانه به تاسیساتی نظامی در وزیرستان شمالی و درست دو ساعت پس از توافق اسلامآباد و کابل بر سر تمدید آتشبس دو روزهشان صورت گرفت.
نظر شما