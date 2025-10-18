  1. استانها
پورذهبی: نور قرآن کریم در تاریکی راهگشای مومنان است

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر نقش هدایت‌گر قرآن در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان، گفت: نور قرآن در دل تاریکی‌ها راهگشای انسان مؤمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرضا پورذهبی، صبح شنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات ملی قرآن کریم در مجتمع فجر سنندج با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم، گفت: قرآن آمده تا دل مؤمنان را تثبیت کند، تا آن‌ها دچار تزلزل نشوند و بشارت‌دهنده برای مسلمانان باشد.

وی با استناد به آیه‌ای از سوره نساء افزود: «خدای متعال در آیه ۸۲ سوره نساء می‌فرماید: «أفلا یتدبّرون القرآن»؛ چرا در قرآن تدبر نمی‌کنند؟ اگر از سوی غیر خدا بود، در آن اختلاف بسیار می‌یافتند. این کلام روشنگر است که نشان می‌دهد قرآن سراسر نور، هدایت و حق است.

پورذهبی با تأکید بر نقش راهبردی قرآن در زندگی مسلمانان خاطرنشان کرد: قرآن امروز راهنمای ماست؛ راهگشاست؛ کارگشاست و اگر تمام دنیا علیه کشور قرآنی ما قیام کند، به فضل الهی در امان قرآن و اهل‌بیت عصمت و طهارت هستیم.

وی در ادامه با نقل روایتی از پیامبر اسلام (ص) از کتاب "تاریخ دمشق" گفت: پیامبر عظیم‌الشان فرمودند: اوصیکم بتقوی الله و القرآن؛ شما را به تقوای الهی و تمسک به قرآن توصیه می‌کنم. در ادامه روایت آمده است: فإنه نورٌ فی الظلمة و هدی النهار؛ قرآن نوری در دل تاریکی‌ها و راهنمایی در روشنایی روز است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به شرایط سخت و تهدیدات جهانی علیه ایران، تأکید کرد: قرآن به ما آموخته که فرعون‌ها و نمرودها آمدند و رفتند، اما مسیر حق و معنویت باقی ماند و حتی اگر رئیس‌جمهور آمریکا یا رژیم صهیونیستی تهدید کنند، در پرتو نور قرآن ایمن خواهیم ماند.

وی با قرائت دعایی از سوره کهف اظهار داشت: دعای اصحاب کهف را زمزمه می‌کنیم که فرمودند: ربّنا آتنا من لدنک رحمة و هیّئ لنا من أمرنا رشدا. در این لحظات نورانی و در آستانه اذان ظهر، از خداوند می‌خواهیم که کار کشور، مسئولان و خدمت‌گزاران این سرزمین را سامان دهد.

پورذهبی همچنین با آرزوی توفیق برای شرکت‌کنندگان در مسابقات، ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله این ده روز قرآنی در سنندج، آغازی پربرکت برای گسترش انس با قرآن در سراسر کشور باشد.

