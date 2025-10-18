لهونی: مسابقات قرآنی فرصتی برای معرفی بیشتر فرهنگ قرآنی به جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی صبح شنبه، در مراسم افتتاحیه چهل و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کریم، بر لزوم تقویت فرهنگ قرآنی در جامعه تأکید کرد و به اهمیت برگزاری این رویداد در استان کردستان، به عنوان سرزمین وحدت و دیانت، اشاره کرد.

وی با تبریک به تمامی شرکت‌کنندگان و مسئولان، از برگزاری این رویداد در استان کردستان ابراز خرسندی کرد و به ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی و معنوی استان اشاره و بیان کرد: کردستان، با داشتن پیشینه‌ای غنی در عرصه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی، همواره به عنوان سرزمینی که میزبان همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب مختلف بوده است، شناخته می‌شود.

زره تن لهونی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در این استان، تأکید کرد: کردستان همواره یکی از مراکز مهم قرآنی در کشور بوده است و این افتخار نصیب این استان شده که در چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، میزبان نخبگان قرآنی از سراسر ایران باشد.

وی از مسئولان عالی‌رتبه کشور، به‌ویژه حاج آقای خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در انتخاب کردستان به عنوان میزبان این رویداد، تشکر کرد و اظهار داشت: این انتخاب به‌دلیل ظرفیت‌های غنی فرهنگی و مذهبی استان صورت گرفته است.

استاندار کردستان به تأثیرات مثبت این رویداد فرهنگی اشاره کرد و گفت: این رویداد نه تنها فرصتی برای معرفی بیشتر فرهنگ قرآنی به جامعه است، بلکه فرصتی برای شناساندن بیشتر فرهنگ، تاریخ، و معنویت مردم کردستان به اقشار مختلف کشور خواهد بود.

لهونی یادآور شد: مردم کردستان همیشه به قرآن و اهل بیت احترام ویژه‌ای قائل بوده و در این استان شاهد همکاری و هم‌افزایی بسیار خوبی بین شیعه و سنی هستیم و این اتحاد، هم‌زمان با برگزاری مسابقات قرآن کریم، نمایانگر قدرت و پایداری این وحدت در طول تاریخ است.

وی تصریح کرد: کردستان دارای قرآن‌های تاریخی و ارزشمند زیادی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قرآن نگل اشاره کرد و این قرآن‌های نفیس، که به‌ویژه در نزد مردم این استان با احترام فراوان نگهداری می‌شوند، به‌عنوان نمادهایی از ارادت دیرینه مردم کردستان به قرآن کریم شناخته می‌شوند و در طول سال‌های گذشته، توانسته‌اند گردشگران مذهبی را از سراسر کشور و حتی خارج از کشور به این استان جذب کنند.

استاندار کردستان ضمن اشاره به اینکه مردم این استان در طول تاریخ همیشه از قرآن کریم به عنوان مهم‌ترین منبع هدایت و آموزه‌های اخلاقی استفاده کرده‌اند، از برگزارکنندگان جشنواره قرآن نگل که همزمان با این مسابقات در حال برگزاری است، نیز تقدیر کرد.

وی افزود: این جشنواره نه تنها به‌عنوان یک رویداد مذهبی و فرهنگی، بلکه به‌عنوان یک فرصت برای تعمیق ارتباط معنوی مردم کردستان با قرآن، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در پایان، زره تن لهونی با ابراز امیدواری نسبت به تأثیرات مثبت این مسابقات بر ترویج فرهنگ قرآن و آموزه‌های اسلامی در جامعه، گفت: امیدواریم که این مسابقات موجب ارتقا سطح فرهنگی و معنوی جامعه ما شود و مردم ایران، از همه اقوام و مذاهب مختلف، بیش از پیش با پیامی که قرآن کریم برای ما به ارمغان آورده آشنا شوند.

وی اضافه کرد: این مسابقات فرصتی است برای تقویت ایمان و عمل به قرآن در میان نسل‌های مختلف و باید از این فرصت بهره برد.

این مسابقات که از تاریخ ۲۴ مهر تا ۵ آبان در استان کردستان ادامه خواهد داشت، علاوه بر تقویت وحدت و همدلی میان مردم، به عنوان یک پلتفرم مهم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی استان کردستان به سراسر کشور عمل خواهد کرد.