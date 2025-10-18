به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد کاروند، صبح شنبه در مراسم آغاز به کار چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج، ضمن خوشامدگویی به شرکتکنندگان، به ویژگیهای فرهنگی و قرآنی استان کردستان اشاره کرد.
وی در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان، به ویژه شهدای اهل سنت و تشیع، اظهار داشت: سلام و درود میفرستیم به روح همه شهدا علیالخصوص شهدای کردستان. استان کردستان همواره به عنوان سرزمین فرهنگ و هنر شناخته شده و مقام معظم رهبری در چندین نوبت از این استان با عناوین مختلف از جمله استان فرهنگی، استان اهل ذوق و هنر یاد کردهاند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به جایگاه ویژه قرآن در استان گفت: سنندج، شهر قرآنی و شهری است که در مساجد و منارههای آن همواره تلاوت قرآن به گوش میرسد و از هر گوشه این دیار، صدای قرآن به گوش میرسد و استان کردستان با داشتن مکانهای زیارتی همچون قرآن نگل، قرآن سلین و قرآن کانیشگان، جایگاه ویژهای در حفظ و ترویج فرهنگ قرآن دارد.
حجتالاسلام کاروند با تشکر از تمام کسانی که در برپایی این مسابقات نقش داشتند، به حمایتهای رئیس سازمان اوقاف، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و دیگر مسئولان استانی اشاره کرد و گفت: افتخار داریم که میزبان این دوره از مسابقات قرآن کریم در استان کردستان هستیم، که این امر حاصل تلاش و همدلی تمامی نهادهای مختلف است.
وی همچنین از برگزاری بیش از ۱۰۰ محفل قرآنی در استان از آغاز ماه ربیعالاول خبر داد و افزود: پیشبینی میشود که بیش از ۱۰۰ محفل قرآنی دیگر در روستاها، شهرها و بخشهای مختلف استان برگزار شود.
در پایان مراسم، حجتالاسلام کاروند ضمن دعا برای موفقیت مسابقات، از همه حاضرین خواست تا با مشارکت فعال خود در این رویداد قرآنی، همگان را به بهرهبرداری بیشتر از آموزههای قرآن کریم دعوت کنند.
نظر شما