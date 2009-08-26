تدبر معنوی قرآن نیازمند گذر از مراحل قرائت، حفظ و تدبر ظاهری است

حجت الاسلام حسین علوی مهر مدیر دانشنامه قرآن پژوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از راههای کلیدی ورود به قرآن، تدبر در کلام الهی است که به فهم و آشنایی با سوره ها، آیات و آهنگ و امثال آنها کمک می کند.

وی افزود: مرحله تدبر در قرآن کریم از اساس بحثهای مربوط قرآن کریم و ارتقای معرفت قرآنی را تشکیل می دهد.

حجت الاسلام علوی مهر با اشاره به بحث تدبر در قرآن به عنوان مهمترین راهکار ارتقای معرفت قرآنی گفت: این تدبری که درباره قرآن مطرح است از یک جنبه برای عموم کسانی است که می خواهند قرآن را مطالعه کنند و یک جنبه برای خواص مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به آنچه در روایات آمده مسئله تدبر در قرآن برای عوام را می توان با توجه به روایتی درک کرد که می گوید هرگاه به آیه ای می رسید که درباره جهنم است از خداوند بخواهید که شما را از عذاب جهنم نجات دهد و هرگاه به آیه ای می رسید که مربوط به بهشت است از خداوند بخواهید که نعمتهای بهشتی به شما عنایت کند.

وی تصریح کرد: مسئله تدبر در آیات قرآن در 2 مورد اشاره شده است و از آن می توان دو گونه فهم داشت. یک نوع تدبر در آیات قرآن موجب از بین رفتن اختلافات ظاهری میان آیات قرآن می شود . همانطور که قرآن در آیه 82 سوره نساء می فرماید: " افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا" (آیا درباره قرآن نمى‏اندیشند؟! اگر از سوى غیر خدا بود، اختلاف فراوانى در آن مى‏یافتند)

مدیر دانشنامه قرآن پژوهی گفت: مرحله بالاتری از تدبر مربوط به عالم معنا و قلب انسان است. یعنی تدبری است که در قلب تأثیرگذار است، قلب انسان را نورانی کرده و از گناه دور می کند. همانطور که خداوند در سوره محمد آیه 24 می فرماید: " افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها "، (آیا آنها در قرآن تدبر نمى‏کنند، یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟!)

حجت الاسلام حسین علوی مهر یادآور شد: این نوع تعبیر می تواند دربرگیرنده برداشتهای پله ای باشد. قلبی که می خواهد از قفل جهالت، کفر و نفاق باز شود می تواند مراحلی داشته باشد و پلکانی عمل کند. با تدبیر معنوی در قرآن می توان به رفع جهالت، رفع نفاق، یافتن توحید حقیقی، ارتباط با خداوند، پیامبر و اولیای الهی قوت بخشید که بالاترین نوع تدبر محسوب می شود.

مدیر دانشنامه قرآن پژوهی اظهار داشت: جامعه نیز باید به منظور ارتقاء معرفت قرآنی مرحله ای عمل کرده و از مرحله قرائت، حفظ و تدبر ظاهری آغاز کند تا به تدبر در مرحله بالاتر برسد.