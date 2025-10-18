به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح شنبه در مراسم چهل و هشتمین محفل قرآن کریم که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: امروز به برکت نظام اسلامی هزاران قاری در کشور ما وجود دارد و در کردستان نیز شاهد حضور فعالان قرآنی زیادی هستیم.
وی با بیان اینکه نور قرآنی همه ما را ارشاد کرده و از حقوق همه افراد دفاع میکند، افزود: قرآن مملو از رحمت و برکت برای همه بشریت است.
امام جمعه سنندج با تأکید بر نقش قرآن در هدایت انسانها به سمت ایمان و وحدت، گفت: قرآن تنها یک کتاب دینی نیست، بلکه به عنوان یک منبع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، همه ابعاد زندگی بشر را شامل میشود.
وی با اشاره به اینکه قرآن نهتنها یک کتاب مقدس بلکه یک راهنمای جامع برای زندگی است، اظهار داشت: «قرآن کریم قلبها را روشن و آرام میکند و به انسانها کمک میکند تا در مسیر صحیح زندگی قدم بردارند.»
ماموستا رستمی در ادامه افزود: امروز در تمامی مناطق اسلامی، نور قرآن به عنوان مرکز علم و عرفان و تمدن معنوی درخشیده و برکت نظام جمهوری اسلامی را به همراه دارد.
وی اذعان کرد: در کردستان ما نیز هزاران قاری وجود دارد که این نور الهی را در زندگی خود جاری کردهاند و با تلاوت آیات قرآن، دلهای خود و دیگران را روشن میکنند.
وی همچنین به اصول انسانی و عدالت اجتماعی قرآن اشاره کرد و گفت: «قرآن از حقوق همه انسانها دفاع میکند و برای مسلمانان و غیرمسلمانان ارزش قائل است.
وی اذعان کرد: این کتاب مقدس پر از رحمت و برکت برای بشریت است و ما را به عمران و توسعه دعوت میکند به همین دلیل است که باید همواره به تلاوت و فهم عمیق این کتاب بپردازیم تا بتوانیم آموزههای آن را در زندگی روزمره خود پیاده کنیم.
ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنانش به تأثیرات مثبت قرآن بر جامعه اشاره کرد و گفت: قرآن ما را به سوی ایمان، وحدت و رحمت سوق میدهد، حتی جنها نیز به تلاوت قرآن گوش میدهند و این نشاندهنده عظمت کلام الهی است. این کتاب مقدس عزت و کرامت را به مردم میبخشد و ما باید به هدایت خود ادامه دهیم.
وی همچنین با اشاره به فرمایشات حضرت علی (ع) گفت: قرآن امروز جامعه کفر را به سوی ایمان میکشاند. ما باید در این مسیر ثابتقدم باشیم و با عمل به آموزههای قرآن، دیگران را نیز دعوت به خیر کنیم. این وظیفهای است که بر دوش همه ما قرار دارد.
در پایان مراسم، ماموستا رستمی با تشکر از برگزارکنندگان این مسابقات، ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین رویدادهایی بتواند موجب تقویت فرهنگ قرآنی در جامعه شود و نسل جوان را بیشتر با معارف قرآن آشنا کند.
وی تأکید کرد: ما باید همواره در راستای ترویج قرآن و آموزههای آن تلاش کنیم تا جامعهای متعالی و مملو از محبت و همدلی بسازیم.
