معرفی نامزدهای سومین دوره‌ دوسالانه‌ «کتاب عاشورا»

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام دبیرخانه جایزه دوسالانه کتاب عاشورا، پس از نهایی‌شدن نتایج داوری، نامزدهای سومین دوره‌ی این جایزه به شرح زیر اعلام شدند:

اول. رشته‌ی مقتل و تاریخ:

۱. العبرة الساکبة علی صاحب المصیبة الراتبة / علیرضا قاسمی / انتشارات دلیل ما

۲. انبیا و کربلا / سیدمحمدحسن آیت / انتشارات دلیل ما

۳. فی بیوت اذن الله / حمزه فکری / مؤسسه بوستان کتاب

۴. امام حسین و عاشورا به روایت طبقات ابن‌سعد / مجتبی سلطانی احمدی و مهدی دقیقی / نشر آرما

دوم. رشته‌ی تحلیل و تبیین عاشورا:

۱. آیینه‌شکنان / محمدرضا سنگری / شرکت چاپ و نشر بین الملل

۲. رویکردهای ایرانی به واقعه عاشورا / علی مهجور / نیستان هنر

۳. عاشورا؛ فساد و اصلاح / داود فیرحی / نشر نی

سوم. رشته‌ی مطالعات آیین‌های عزاداری:

۱. آسیب‌شناسی هیئت‌ها و عزاداری‌ها در ایران / سیدمرتضی میرتبار و علی‌اکبر عبدالاحدی مقدم / انتشارات مکث اندیشه

۲. اجتماعات شیعی در گستره جهانی / جبار رحمانی / نشر آرما

۳. از حکمت تا معنویت / صدیقه رمضانی / پژوهشکده باقرالعلوم

۴. عزاداری، زیارت و تشیع فراملی / جبار رحمانی و پیمان اسحاقی و عفت دماوندی / نشر آرما

۵. مردم‌شناسی دین / علی بلوکباشی / بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

۶. معین البکاء: سیر شبیه‌خوانی در اردبیل / محمدمصطفی فتحی‌درآباد / انتشارات ناصح امین

۷. مقدس‌ترین تراژدی اسلام / هادی ولی‌پور / نشر افراز

۸. هیئت و دانشگاه / عصمت احمدی / پژوهشکده باقرالعلوم

چهارم. رشته‌ی شعر:

۱. ایستاده باید مرد / محمدعلی مجاهدی / انتشارات سوره مهر

۲. مصاریع مذبوح / مهدی زارعی / انتشارات سوره مهر

۳. همچنان نیم‌روز دهم / م. مؤید / انتشارات بامداد نو

پنجم. رشته‌ی ادبیات داستانی:

۱. اگر نی پرده‌ای دیگر بخواند / لیلا مهدوی / انتشارات کتابستان معرفت

۲. به نام نامی سر / مارال بابائی / انتشارات کتابستان معرفت

۳. ده روایت از یک واقعه / مریم برادران / خانه کتاب و ادبیات ایران

۴. سفرنامه شیعه باستان‌دوست / امیر هاشمی‌مقدم / نشر اندیشه احسان

۵. فصل باران / مهدی قزلی / انتشارات سوره مهر

۶. مهمان‌گاه / نفیسه مرشدزاده / نشر اطراف

۷. مرغان ابراهیم / خسرو باباخانی / خانه کتاب و ادبیات ایران

ششم. رشته‌ی هنر:

۱. آیین گل / حجت سپهوند / [مؤلف]

۲. هم‌پای نور / عبدالحمید قدیریان / انتشارات سوره مهر

هفتم. رشته‌ی پژوهش‌های ادبی و هنری

در این رشته هیچ اثری به مرحله‌ی نهایی راه پیدا نکرد.

هشتم. رشته‌ی کودک و نوجوان:

۱. این کندو مال او / گروه نویسندگان / نشر اطراف

۲. خوش آمدی زائر کوچک / مرضیه قائدی / نشر جمال

۳. خیمه ماهتابی / فاطمه‌سادات موسوی / انتشارات شهید کاظمی

۴. شب وحشت / سیدسعید هاشمی / نشر جمال

۵. قصه ماهتاب من / مهین احمدی محمدآبادی / نشر جمال

۶. نام کتابم حسین، نام دبستانم کربلا / سیدمحمد مهاجرانی / انتشارات زائر

نهم. رشته‌ی ترجمه، تصحیح و زبان‌های دیگر:

1. les Femmes et le haut fait de Karbala / بریژیت لاکومب (زهرا فاخر) / نشر رود آبی

2. The sacred garden / ضحی‌زینب اکبرزاده و مهوش هیرمندی / انتشارات انصاریان

۳. حسین مبارز راه عدالت / کریس هیور / انتشارات محیی

۴. زنان کربلا / کامران اسکات آقایی ترجمه‌ی پرستو نیکنام / نشر آرما

۵. فلک النجاة / محمدصادق گلپایگانی / انتشارات دانش حوزه

مراسم اختتامیه و معرفی و تقدیر از برگزیدگان، روز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح در محل کانون توحید (واقع در میدان توحید، خیابان پرچم) برگزار خواهد شد. تقدیر از دو شخصیت عاشورا پژوه، دکتر پیتر چلکوفسکی و آیت‌الله شیخ محمدصادق کرباسی و نیز فعالیت‌های عاشورایی مردم‌نهاد از دیگر بخش‌های مراسم اختتامیه است.

گفتنی است جایزه‌ی دوسالانه‌ی کتاب عاشورا، جایزه‌ای غیردولتی و خصوصی است که توسط جمعی از عاشورپژوهان تأسیس شده و در آن کتاب‌های عاشورایی در بازه‌های دوساله رصد و ارزیابی می‌شوند. نخستین دوره‌ی این جایزه در مهر ۱۴۰۰ و دومین دوره در مهر ۱۴۰۲ برگزار شده بود و اینک در آستانه‌ی پایان دوره‌ی سوم هستیم.

شرکت در مراسم اختتامیه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.