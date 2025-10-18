مدیرکل شیلات گیلان: صید ماهیان استخوانی از مرز ۷۰ تُن گذشت

کوروش خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد قابل توجه آبزیپروری در آببندانهای استان گفت: اکنون ۳۰۰۰ هکتار از آببندانهای استان تحت پوشش آبزیپروری حرفهای قرار گرفته و مردم با دریافت مجوزهای لازم به این فعالیت مشغول هستند.
وی با بیان اینکه از سال گذشته برنامه توسعه آبزی پروری در آببندان های عمومی با همکاری دهیاریها و شوراها آغاز شده، اضافه کرد: امسال این برنامه به شکل کاملتر در حال اجرا است و پیشبینی میشود تا پایان سال، یک میلیون قطعه ماهی با وزن بالای سه گرم از گونههای بومی و تالابی در آببندانهای استان رهاسازی شود.
خلیلی افزود: گونههای بومی تالابی از جمله ماهیان استخوانی مانند حالا و سیم در این طرح مورد توجه قرار گرفتهاند به عنوان نمونه، در آببندان لنگرود بیش از ۱۰ هزار قطعه ماهی با وزن بالای سه گرم امروز رهاسازی شده است.
وی همچنین به وضعیت صید ماهیان استخوانی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۷۰ تن ماهی صید شده و با توجه به آغاز فصل صید و مساعد بودن شرایط آبوهوایی، پیشبینی میشود میزان صید نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
مدیرکل شیلات گیلان درباره روند صید پرهها نیز بیان کرد: هماکنون حدود ۴ هزار صیاد در نوار ساحلی استان به روش صید پره فعالیت میکنند و تا کنون ۸۶ درصد از صیدهای انجام شده مربوط به این روش بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد: میزان صید امسال از رقم ۳۷۰۰ تن سال گذشته فراتر رود.
خلیلی در پایان تأکید کرد: شرایط آبوهوایی و تعداد روزهای مناسب برای صید نقش مهمی در رونق این صنعت دارد و امیدواریم روند رو به رشد آبزیپروری و صید در گیلان همچنان ادامه یابد.
