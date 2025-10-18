محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دریای خزر امروز با ارتفاع موج حداکثر یک و نیم متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب بوده و در دو روز آینده با رعایت احتیاط، شرایط بهتری برای این فعالیت‌ها پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد و افزود: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با کاهش ابر و افزایش نسبی دما مواجه خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان درباره وضعیت دمایی استان اظهار داشت: دمای فعلی شهر رشت، مرکز استان، ۲۰ درجه سلسیوس و میزان رطوبت هوا ۹۴ درصد گزارش شده است.

وی همچنین گفت: سردترین نقطه استان گیلان در شبانه‌روز گذشته، منطقه جیرنده با دمای ۹ درجه سلسیوس و گرم‌ترین نقطه، شهرستان لاهیجان با ۲۷ درجه سلسیوس بوده است.

دادرس در ادامه درباره وضعیت جوی استان تصریح کرد: این سامانه سرد و بارشی که طی روزهای گذشته فعال بوده، اواخر وقت امروز استان را ترک خواهد کرد و در دو روز آینده دمای هوا بین ۲ تا ۵ درجه افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان گیلان در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی فعلی و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، لازم است علاقه‌مندان به فعالیت‌های دریایی و صید در دریای خزر، احتیاط‌های لازم را رعایت کنند.