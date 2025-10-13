  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

آغاز فصل صید تن‌ماهی در آب‌های دور توسط صیادان جاسکی

آغاز فصل صید تن‌ماهی در آب‌های دور توسط صیادان جاسکی

جاسک ـ رئیس شیلات شهرستان جاسک از آغاز فصل صید تن‌ماهیان در آب‌های دور اقیانوس هند و دریای عمان خبر داد و گفت: این فصل از شهریورماه امسال آغاز شده و تا اردیبهشت‌ماه سال آینده ادامه دارد.

علی‌اصغر زارعی ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال ۵۲ فروند لنج صیادی از جاسک در آب‌های دور اقیانوس هند و دریای عمان مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به صید پنج هزار تن انواع ماهی تن در سال گذشته، افزود: عمده ماهیان صید شده شامل گونه‌های هوور، گیدر، زرده و هوور مسقطی است که بیشتر برای کارخانجات کنسرو ماهی سراسر کشور ارسال می‌شود.

زارعی ادامه داد: بیش از ۸۰۰ صیاد جاسکی طی مدت دو ماه در این فصل در آب‌های دور اقیانوس هند به صید مشغول هستند.

رئیس شیلات شهرستان جاسک خاطرنشان کرد: شهرستان جاسک پس از کنارک و چابهار سیستان و بلوچستان، رتبه سوم صید ماهی تن آب‌های دور کشور را به خود اختصاص داده است.

کد خبر 6621165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      تن ماهی هم مگه صید میشه

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها