علیاصغر زارعی ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال ۵۲ فروند لنج صیادی از جاسک در آبهای دور اقیانوس هند و دریای عمان مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به صید پنج هزار تن انواع ماهی تن در سال گذشته، افزود: عمده ماهیان صید شده شامل گونههای هوور، گیدر، زرده و هوور مسقطی است که بیشتر برای کارخانجات کنسرو ماهی سراسر کشور ارسال میشود.
زارعی ادامه داد: بیش از ۸۰۰ صیاد جاسکی طی مدت دو ماه در این فصل در آبهای دور اقیانوس هند به صید مشغول هستند.
رئیس شیلات شهرستان جاسک خاطرنشان کرد: شهرستان جاسک پس از کنارک و چابهار سیستان و بلوچستان، رتبه سوم صید ماهی تن آبهای دور کشور را به خود اختصاص داده است.
