  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۷

صیادان غیرمجاز در سد الغدیر ساوه دستگیر شدند

صیادان غیرمجاز در سد الغدیر ساوه دستگیر شدند

ساوه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوه از دستگیری چند صیاد غیرمجاز در محدوده سد الغدیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لنگرودی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر حضور و فعالیت تعدادی صیاد غیرمجاز در محدوده سد الغدیر، مأموران یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: متخلفان پس از مشاهده محیط‌بانان قصد فرار از محل را داشتند که با اقدام سریع و هماهنگی تیم دوم محیط‌بانان، پیش از ترک منطقه دستگیر شدند.

لنگرودی تصریح کرد: در جریان این عملیات، یک قایق، ۳۵ کیلوگرم (شامل ۶۲ قطعه) انواع ماهی از گونه‌های کپور، سوف و آمور و دو رشته تور دیواری از متخلفان کشف و توقیف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساوه بیان کرد: پرونده متهمان پس از تشکیل صورتجلسه جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوه از شهروندان در خواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6619219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها