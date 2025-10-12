صیادان غیرمجاز در سد الغدیر ساوه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لنگرودی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر حضور و فعالیت تعدادی صیاد غیرمجاز در محدوده سد الغدیر، مأموران یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: متخلفان پس از مشاهده محیط‌بانان قصد فرار از محل را داشتند که با اقدام سریع و هماهنگی تیم دوم محیط‌بانان، پیش از ترک منطقه دستگیر شدند.

لنگرودی تصریح کرد: در جریان این عملیات، یک قایق، ۳۵ کیلوگرم (شامل ۶۲ قطعه) انواع ماهی از گونه‌های کپور، سوف و آمور و دو رشته تور دیواری از متخلفان کشف و توقیف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساوه بیان کرد: پرونده متهمان پس از تشکیل صورتجلسه جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوه از شهروندان در خواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.