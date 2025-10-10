به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مسائل زیست‌محیطی منطقه آزاد اروند صبح امروز جمعه با حضور اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس، نماینده مردم آبادان، زهرا ترکاشوند مشاور امور بین‌الملل رئیس سازمان شیلات ایران، معاونان استانداری خوزستان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

در این نشست سید شریف موسوی، سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان با اشاره به محدودیت منابع دریایی و ضرورت حفظ اشتغال پایدار برای جوامع ساحل‌نشین گفت: شیلات خوزستان با اعمال محدودیت‌های فصلی در زمان تخم‌ریزی، ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی و رهاسازی ماهیان بومی، گام‌های مؤثری در حفاظت از ذخایر دریایی برداشته است.

وی با هشدار نسبت به خطر انقراض گونه‌های با ارزش اقتصادی افزود: افزایش توان بازسازی ذخایر نیازمند اقدامات زیرساختی است. در همین راستا، عملیات ساخت بندر صیادی جزیره مینو پس از انتخاب سرمایه‌گذار آغاز خواهد شد؛ اقدامی کلیدی برای ساماندهی فعالیت‌های صیادی و توسعه اقتصادی منطقه.

موسوی همچنین از هدایت بهره‌برداران به سمت آبزی‌پروری به‌عنوان راهکاری برای کاهش فشار صید بر دریا یاد کرد و گفت: پروژه چهار هزار و ۲۰۰ هکتاری پرورش میگوی هندیجان در حال مطالعه است و می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده و شاخص‌های اقتصادی و معیشتی جوامع ساحلی را ارتقا دهد.

وی در پایان به اجرای طرح «صید پاک» اشاره کرد و اظهار کرد: هدف این طرح، جایگزینی روش‌های سنتی و آسیب‌زننده مانند ترال و گوشگیر با ابزارهای صید سازگار با محیط زیست، از جمله قلاب است. این تغییر نه‌تنها به حفظ ذخایر آبزیان کمک می‌کند، بلکه درآمد صیادان را نیز پایدارتر خواهد کرد.