به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی در ستاد ازدواج جشن دانشجویی استان برای مراسم ازدواج دسته جمعی دانشجویان که با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار میشود، از طراحی «بسته حمایتی» خبر داد و اظهار کرد: همه مراحل از آغاز آشنایی تا استقرار زندگی مشترک را تحت پوشش قرار میدهد.
وی افزود: این بسته پیشنهادی شامل تسهیلات کمبهره ازدواج، پوشش ویژه نیازمندیهای مسکن، تخفیفهای قابل توجه برای خرید جهیزیه و لوازم خانگی از طریق مشارکت صنایع و خیرین، و همچنین برگزاری با شکوه مراسم ازدواج خواهد بود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به هماهنگیهای انجام شده برای برگزاری جشن ازدواج دانشجویی در سوم آبان در سالن اجلاس، خاطرنشان کرد: در این راستا مسیرهای تردد ویژهای برای زوجهای جوان در نظر گرفته شده و تمامی برنامهریزیهای لازم برای برگزاری هرچه با شکوه تر این مراسم به انجام رسیده است.
وی تصریح کرد: مأموریت ما این است که از همان ابتدای شکلگیری یک ازدواج دانشجویی، از زمان آشنایی، در کنار این عزیزان باشیم و این حمایت تنها به مراسم ختم نمیشود، بلکه در قالب وام ازدواج، تسهیلات مسکن، و امکان خرید اقلام اولیه زندگی با قیمت ویژه تداوم خواهد یافت.
به گفته درویشی، ستاد ازدواج دانشجویی با همکاری نهادهای حمایتی، بانکها و بخش صنعت، «خیز جدی» برای عملیاتی کردن این بسته برداشته و طراحی نهایی آن در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید.
این مراسم با جمعبندی اقدامات مسئولان دستگاههای متولی و تأکید بر اجرای هرچه سریعتر این بسته حمایتی به کار خود پایان داد.
