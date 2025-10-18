تدوین طرح جامع گردشگری استان قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام جو استاندار قم در نشست تدوین طرح جامع گردشگری استان قم بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند اجرای مطالعات تأکید کرد و گفت: در تدوین طرح جامع گردشگری باید هویت معنوی و جایگاه مذهبی قم به عنوان محور اصلی مدنظر قرار گیرد تا نتیجه نهایی با روح فرهنگی و مذهبی این استان همخوانی داشته باشد.

اکبر بهنام‌جو با اشاره به اهمیت نگاه جامع به گردشگری در قم اظهار کرد: این طرح باید بتواند ضمن حفظ اصالت فرهنگی و دینی شهر، زمینه توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری را نیز فراهم کند.

سرپرست تیم مشاوره طرح جامع گردشگری استان قم نیز در این نشست با اشاره به اهداف و رویکردهای طرح جامع گردشگری استان قم بیان کرد: این برنامه با رویکردی راهبردی و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی استان و محوریت گردشگری زیارت تدوین خواهد شد.

محمد زاهدی افزود: در حال حاضر تیم مشاوران در مرحله گردآوری داده‌ها و انجام مطالعات پایه هستند و هنوز وارد فاز نهایی نگارش طرح نشده‌ایم. هدف، تدوین برنامه‌ای پنج‌ساله برای توسعه پایدار گردشگری زیارت در قم است.

همچنین جواد شاکر آرانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، ضمن قدردانی از اهتمام مدیران و فعالان حوزه گردشگری، گفت: در این طرح باید نقش صنعت گردشگری، به‌ویژه گردشگری زیارت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد و ارتباط میان برنامه‌های توسعه‌ای قم با این طرح برقرار شود.