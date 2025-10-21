استانداری قم و اوقاف طرح احیای ۲هزار هکتار اراضی سراجه را اجرا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام با اشاره به سفر خود به تهران، از دیدار با حجت الاسلام و المسلمین خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه تفاهم نامه‌ای میان استانداری قم و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور مبنی بر مشارکت سازمان اوقاف در ساخت ۲ هزار هکتار از اراضی سراجه که از نقاط بسیار مهم و اساسی در کانون گرد و غبار استان قم شناخته می‌شود به امضا رسید.

وی افزود: قرار بر این شد که سازمان اوقاف کشور، به اراضی ۲ هزار هکتاری سراجه آمده، و گونه‌هایی را بسازد تا در جهت جلوگیری از گرد و غبار اثر گذار باشد و از طرفی دارای صرفه اقتصادی هم باشد؛ تفاهم نامه امضا شد و بر این اساس تأمین آب با ما به عنوان استانداری قم خواهد بود و اجرای کار و نگهداری هم بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.

بهنام جو یادآور شد: همچنین طبق قول دیگری که حجت الاسلام و المسلمین خاموشی داد، یک بیمارستان و یک درمانگاه در استان که مدتی است ساخت‌شان نیمه کاره مانده است، و احتیاج به کمک مالی دارند، تحت حمایت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته و دستورات لازم توسط ریاست سازمان اوقاف کشور به زیرمجموعه‌های این سازمان صادر شد.

استاندار قم بیان کرد: در سفر هفته گذشته به تهران نیز، جلسه‌ای چندجانبه میان بنده به عنوان استاندار قم، حجت الاسلام و المسلمین خاموشی ریاست سازمان اوقاف کشور، عظیمی شهردار قم و حجت الاسلام اسکندری رئیس سازمان اوقاف استان قم برگزار شد و نتیجه

این جلسه توافق بر سر دو قبرستان سطح شهر قم، چند آب انبار و یک کشتارگاه بود و بنا شد ظرف ۴۵ روز آینده طرح‌های مشترک شهردار قم و رئیس سازمان اوقاف استان قم با محوریت استانداری قم و معاونت عمرانی تهیه و برای اجرا به نفع رفاه مردم آماده شود.